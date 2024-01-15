اتفاق بين دار باب العامود ومؤسسة التراث العربي

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- Amman Net)
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تكون الأجواء باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، فيما تكون الأجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. اتفاق بين دار باب العامود ومؤسسة التراث العربي 01/13/2024 - 14:17أخبار البلد
وقعت كل من دار "باب العامود للنشر والتوزيع" و "مؤسسة التراث العربي" اتفاقية تعاون بينهما هو الأول من نوعه وذلك في العاصمة الاردنية "عمان" حيث مثل "دار باب العامود " مديرها التنفيذي الكاتب والصحفي "خليل احمد العسلي" ومثل مؤسسة "التراث العربي" رئيسها المؤرخ الدكتور "محمد هاشم غوشة ".
وينص الاتفاق على أن تكون "دار باب العامود" الموزع الوحيد لإصدارات مؤسسة التراث العربي في تركيا وفي الدول الناطقة بالتركية، خاصة وان إصدارات المؤسسة تعتبر فريدة من حيث النوع والحجم وغالبية الإصدارات عن مدينة القدس كما هو حال "دار باب العامود" التي تتخذ من اسطنبول مقرا لها .
ووفق البيان الصحفي الصادر عقب حفل التوقيع فان هذا الاتفاق يفتح الآفاق للتعاون في جميع المجالات التي لها علاقة بالتأليف والطباعة والنشر والتوزيع في أنحاء المعمورة ، خاصة كل ما له علاقة بالقدس تاريخها وحضارتها وثقافتها.
ويذكر انه من بين اصدارات مؤسسة التراث العربي الموسوعة الفلسطينية الاضخم والاشمل في العالم " Palestinnica" وغيرها من المجلدات الخاصة بالقدس والمسجد الأقصى .
ثقافة أضف تعليقكRadio Al-Balad
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