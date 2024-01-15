اتفاق بين دار باب العامود ومؤسسة التراث العربي

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وقعت كل من دار "باب العامود للنشر والتوزيع" و "مؤسسة التراث العربي" اتفاقية تعاون بينهما هو الأول من نوعه وذلك في العاصمة الاردنية "عمان" حيث مثل "دار باب العامود " مديرها التنفيذي الكاتب والصحفي "خليل احمد العسلي" ومثل مؤسسة "التراث العربي" رئيسها المؤرخ الدكتور "محمد هاشم غوشة ".

وينص الاتفاق على أن تكون "دار باب العامود" الموزع الوحيد لإصدارات مؤسسة التراث العربي في تركيا وفي الدول الناطقة بالتركية، خاصة وان إصدارات المؤسسة تعتبر فريدة من حيث النوع والحجم وغالبية الإصدارات عن مدينة القدس كما هو حال "دار باب العامود" التي تتخذ من اسطنبول مقرا لها .

ووفق البيان الصحفي الصادر عقب حفل التوقيع فان هذا الاتفاق يفتح الآفاق للتعاون في جميع المجالات التي لها علاقة بالتأليف والطباعة والنشر والتوزيع في أنحاء المعمورة ، خاصة كل ما له علاقة بالقدس تاريخها وحضارتها وثقافتها.

ويذكر انه من بين اصدارات مؤسسة التراث العربي الموسوعة الفلسطينية الاضخم والاشمل في العالم " Palestinnica" وغيرها من المجلدات الخاصة بالقدس والمسجد الأقصى .

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