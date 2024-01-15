تنصيب فريدريك العاشر ملكاً للدنمارك بعد تنحي والدته

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، الأحد، تنصيب فريدريك العاشر ملكاً للبلاد، بعد أن وقعت والدته الملكة مارجريت الثانية رسمياً تنازلها عن العرش.

وحيا فريدريك العاشر حشداً غفيراً حضر ليشهد اعتلاءه عرش الدنمارك بعد تنحّي والدته مارجريت، لتطوي بذلك فترة حكم دامت أكثر من نصف قرن.

وقالت رئيسة الوزراء فريدريكسن خلال تقديم فريدريك العاشر من شرفة قصر كريستيانسبورج، أمام حوالى 100 ألف شخص: "عاش جلالة الملك فريدريك". وصفق الحضور طويلاً للملك الجديد الذي كان يرتدي زياً عسكرياً، ولعائلته.

وقال فريدريك العاشر: "نجحت والدتي في توحيد مملكتها مثل قلائل آخرين (...) وآمل أن أصبح ملكاً موحداً للمستقبل"، فيما كان يمسح دموعاً ذرفها خلال أول لقاء مع الشعب كملك. وأضاف: "إنها مسؤولية أتحملها باحترام وفخر، وكثير من الفرح".

وقبل مغادرته الشرفة، لوح اللك وزوجته الملكة ماري للجماهير. والملك ماري من أصل أسترالي، وتعتبر أول ملكة للبلاد لا تنحدر من أسرة ملكية.

أول حدث منذ 900 عام وخلال انعقاد مجلس الدولة الذي شاركت فيه الحكومة، وقعت الملكة مارجريت الثانية قرار تنازلها عن العرش، في حدث تشهده المملكة الإسكندنافية للمرة الأولى منذ 900 سنة، لابنها البكر البالغ 55 عاماً.

وأظهرت الصور التي تم بثها على شاشة التلفزيون بعيد هذه اللحظة التاريخية مارجريت الثانية، وهي توقع الوثيقة قبل أن تنهض وتشير إلى فريدريك كي يجلس على مقعدها.

ثم تركت المجلس، قائلة: "ليحمي الله الملك" وهي تحبس دموعها.

وجاء حوالى 100 ألف شخص، بعضهم يرتدي ملابس التزلج والبعض الآخر لف نفسه بالأعلام الدنماركية، من جميع أنحاء البلاد لرؤية العائلة المالكة، ووصل بعضهم قبل أكثر من خمس ساعات.

ومُنِع الجمهور من الدخول إلى ساحة قصر كريستيانسبورج بعيد الساعة 13:00، بسبب العدد الكثيف للحاضرين.

ويعكس البروتوكول المُعتمد في هذا اليوم تقليد تسليم العرش في الدنمارك الذي لا تتم فيه دعوة أي شخصية أجنبية، في حين أنّ الملك لا يضع تاجاً، ولا يعتلي عرشاً بالمعنى الفعلي.