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منتخب (الأردن) يفوز على نظيره الماليزي برباعية نظيفة في كأس آسيا بقطر

1/15/2024 10:08:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 15 - 1 (كونا) -– فاز منتخب (الأردن) اليوم الاثنين على نظيره الماليزي بنتيجة أربعة أهداف دون رد وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد (الجنوب) بتقدم منتخب (الأردن) بثلاثة اهداف سجلها كل من محمود المرضي بالدقيقتين ال12 وال32 وموسى التعمري بالدقيقة ال18 من ضربة جزاء.
وفي الشوط الثاني استطاع منتخب (الاردن) ان يضيف الهدف الرابع والذي سجله اللاعب موسى التعمري بالدقيقة 85 لتنتهي المباراة بهذه النتيجة لصالح المنتخب الأردني.
وكان منتخب (العراق) قد فاز في وقت سابق اليوم على نظيره الإندونيسي بنتيجة (3-1) وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وتقام غدا الثلاثاء مباراتين الأولى بين منتخبي تايلند وقيرغيزستان والاخيرة بين السعودية وعمان.
وانطلقت بطولة كأس آسيا لكرة القدم (قطر2023) يوم الجمعة الماضي وتستمر منافساتها لغاية العاشر من فبراير المقبل. (النهاية)

س س س / م م ج




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