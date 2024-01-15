منتخب (الأردن) يفوز على نظيره الماليزي برباعية نظيفة في كأس آسيا بقطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 15 - 1 (كونا) -– فاز منتخب (الأردن) اليوم الاثنين على نظيره الماليزي بنتيجة أربعة أهداف دون رد وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد (الجنوب) بتقدم منتخب (الأردن) بثلاثة اهداف سجلها كل من محمود المرضي بالدقيقتين ال12 وال32 وموسى التعمري بالدقيقة ال18 من ضربة جزاء.
وفي الشوط الثاني استطاع منتخب (الاردن) ان يضيف الهدف الرابع والذي سجله اللاعب موسى التعمري بالدقيقة 85 لتنتهي المباراة بهذه النتيجة لصالح المنتخب الأردني.
وكان منتخب (العراق) قد فاز في وقت سابق اليوم على نظيره الإندونيسي بنتيجة (3-1) وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وتقام غدا الثلاثاء مباراتين الأولى بين منتخبي تايلند وقيرغيزستان والاخيرة بين السعودية وعمان.
وانطلقت بطولة كأس آسيا لكرة القدم (قطر2023) يوم الجمعة الماضي وتستمر منافساتها لغاية العاشر من فبراير المقبل. (النهاية)
س س س / م م ج
MENAFN15012024000071011013ID1107724222
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.