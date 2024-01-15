الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة بلدات في جنوب لبنان و(المقاومة) تستهدف مواقعه بفلسطين المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 15 - 1 (كونا) –- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الإثنين إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت عدة بلدات في جنوب لبنان وإن (المقاومة) استهدفت مواقعه في فلسطين المحتلة.
وذكرت الوكالة في بيان أن جيش الاحتلال قصف بلدة (رب ثلاثين) جنوبي لبنان ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد المنازل.
وأوضحت أن قوات الاحتلال استهدفت بقذائف مدفعية اطراف بلدات (علما الشعب) و(عيتا الشعب) و(الضهيرة) و(الجبين) و(طيرحرفا) و(حانين) و(شيحين).
وأضافت الوكالة ان جيش الاحتلال مشط بالأسلحة الرشاشة أطراف بلدة (العديسة) وقصف بقذائف المدفعية تلة (حمامص) في (سردا) وسهل (مرجعيون).
وأشارت في بيان منفصل إلى أن جيش الإحتلال رفع منطادا تجسسيا فوق موقع (الضهيره) وهو مجهز بكاميرات مراقبة واجهزة رصد بهدف تغطية منطقة (الجليل الغربي).
من جهة اخرى نقلت الوكالة سلسلة بيانات اصدرتها (المقاومة) اللبنانية قالت فيها إن قوة القناصة التابعة لها استهدفت التجهيزات التجسسية المستحدثة في محيط موقع (المطلة) وتجمعا لجنود الإحتلال في (ثكنة راميم) وتجمعا اخر في محيط موقع (حانيتا) بالأسلحة الصاروخية وحققت فيها إصابات مباشرة.
واضافت الوكالة ان (المقاومة) استهدفت موقع (بركة ريشا) مرتين متتاليتين ومحيط (ثكنة ميتات) وموقع (المطلة) وموقع (السماقة) في (مزارع شبعا) اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مؤكدة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و(المقاومة) في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الاقصى) في السابع من اكتوبر من العام الماضي. (النهاية)
ك ب ش / م ع ح ع
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