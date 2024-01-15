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الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة بلدات في جنوب لبنان و(المقاومة) تستهدف مواقعه بفلسطين المحتلة

1/15/2024 10:08:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 15 - 1 (كونا) –- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الإثنين إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت عدة بلدات في جنوب لبنان وإن (المقاومة) استهدفت مواقعه في فلسطين المحتلة.
وذكرت الوكالة في بيان أن جيش الاحتلال قصف بلدة (رب ثلاثين) جنوبي لبنان ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد المنازل.
وأوضحت أن قوات الاحتلال استهدفت بقذائف مدفعية اطراف بلدات (علما الشعب) و(عيتا الشعب) و(الضهيرة) و(الجبين) و(طيرحرفا) و(حانين) و(شيحين).
وأضافت الوكالة ان جيش الاحتلال مشط بالأسلحة الرشاشة أطراف بلدة (العديسة) وقصف بقذائف المدفعية تلة (حمامص) في (سردا) وسهل (مرجعيون).
وأشارت في بيان منفصل إلى أن جيش الإحتلال رفع منطادا تجسسيا فوق موقع (الضهيره) وهو مجهز بكاميرات مراقبة واجهزة رصد بهدف تغطية منطقة (الجليل الغربي).
من جهة اخرى نقلت الوكالة سلسلة بيانات اصدرتها (المقاومة) اللبنانية قالت فيها إن قوة القناصة التابعة لها استهدفت التجهيزات التجسسية المستحدثة في محيط موقع (المطلة) وتجمعا لجنود الإحتلال في (ثكنة راميم) وتجمعا اخر في محيط موقع (حانيتا) بالأسلحة الصاروخية وحققت فيها إصابات مباشرة.
واضافت الوكالة ان (المقاومة) استهدفت موقع (بركة ريشا) مرتين متتاليتين ومحيط (ثكنة ميتات) وموقع (المطلة) وموقع (السماقة) في (مزارع شبعا) اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مؤكدة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و(المقاومة) في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الاقصى) في السابع من اكتوبر من العام الماضي. (النهاية)

ك ب ش / م ع ح ع




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