الرئيس الإيراني يدعو إلى توسيع العلاقات مع الهند في شتى المجالات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 15 – 1 (كونا) -- دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين إلى توسيع العلاقات الثنائية مع الهند في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والنقل والطاقة.
وذكرت الرئاسة الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن رئيسي دعا لدى استقباله وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار بطهران إلى متابعة وتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات.
كما دعا رئيسي إلى "التركيز على مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والتعاون والى تدعيم التبادل التجاري بين البلدين وحماية الأمن الملاحي في المياه الدولية".
وأشار إلى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة قائلا إن "وقف الهجمات عن غزة ومعاقبة الكيان الصهيوني واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني هو السبيل الوحيد من أجل عودة الاستقرار والامن الاقليميين".
من جانبه أشاد جاي شانكار بموقف طهران بشأن توسيع العلاقات مع دول المنطقة وتحقيق نقلة لافتة على صعيد العلاقات الهندية الايرانية.
وأعرب جاي شانكار عن رغبة نيودلهي لإبرام اتفاق لتعاون طويل الأمد وشامل مع طهران والتزام بلاده بشان تعهداتها فيما مشروع تطوير ميناء جابهار الإيراني وتنمية التعاون الشامل مع إيران. (النهاية)
م و / م م ج
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