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الرئيس الإيراني يدعو إلى توسيع العلاقات مع الهند في شتى المجالات

1/15/2024 10:08:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 15 – 1 (كونا) -- دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين إلى توسيع العلاقات الثنائية مع الهند في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والنقل والطاقة.
وذكرت الرئاسة الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن رئيسي دعا لدى استقباله وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار بطهران إلى متابعة وتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات.
كما دعا رئيسي إلى "التركيز على مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والتعاون والى تدعيم التبادل التجاري بين البلدين وحماية الأمن الملاحي في المياه الدولية".
وأشار إلى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة قائلا إن "وقف الهجمات عن غزة ومعاقبة الكيان الصهيوني واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني هو السبيل الوحيد من أجل عودة الاستقرار والامن الاقليميين".
من جانبه أشاد جاي شانكار بموقف طهران بشأن توسيع العلاقات مع دول المنطقة وتحقيق نقلة لافتة على صعيد العلاقات الهندية الايرانية.
وأعرب جاي شانكار عن رغبة نيودلهي لإبرام اتفاق لتعاون طويل الأمد وشامل مع طهران والتزام بلاده بشان تعهداتها فيما مشروع تطوير ميناء جابهار الإيراني وتنمية التعاون الشامل مع إيران. (النهاية)

م و / م م ج




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