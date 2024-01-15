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ثلاث دول إفريقية تعلن عن خارطة طريق لعام 2024 لتعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود بينها

1/15/2024 10:08:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 15 - 1 (كونا) -- أعلنت كل من مالي والسنغال وموريتانيا اليوم الإثنين عن اعتماد خارطة طريق لعام 2024 يتم بموجبها تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود بين الدول الثلاث.
وجاء في بيان وقعته القيادات العسكرية للدول الثلاث أنه "تم عقد اجتماع ثلاثي بمدينة (تامباكوندا) السنغالية ناقشت خلاله الوفود المختلفة من قيادات الدول الأعضاء التحديات الأمنية التي يواجهونها ووسائل مواجهتها".
وأوضح البيان أن "الدول الثلاث المشاركة اتفقت على اعتماد خارطة طريق لعام 2024 تنص على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بينها" مضيفا أن "خارطة الطريق تتضمن أربعة تدابير أساسية".
وبحسب نفس المصدر فإن "المناقشات كانت مثمرة بشكل خاص حول موضوع تعزيز القدرات الاستخباراتية ومراقبة الحدود" حيث اتفق المشاركون على "إنشاء نظام مراقبة متكامل مما سيمكن من كشف وتتبع تحركات الجماعات الإرهابية المسلحة بشكل أفضل".
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب اتفقت الدول المشاركة على "مواصلة عملياتها المشتركة خاصة في المناطق الحدودية" كما اتفقوا على "تعزيز التنسيق مع القوات الدولية المتواجدة في المنطقة".
أما بخصوص ضرورة تكثيف التعاون الأمني فقد اتفق المشاركون على "تسهيل تبادل المعلومات وإنشاء آليات تعاون لتسهيل اعتقال ومحاكمة المجرمين عبر الحدود".
كما اتفق المشاركون على "تعزيز الوعي بالمخاطر الأمنية بين السكان المحليين وعلى وجه الخصوص تنفيذ حملات توعية لاطلاع السكان على التهديدات التي يواجهونها والتدابير التي يمكنهم اتخاذها لحماية أنفسهم".
ويعد اعتماد خارطة الطريق هذه خطوة مهمة في التعاون الأمني عبر الحدود بين مالي والسنغال وموريتانيا حيث من المفترض أن تتيح هذه الإجراءات تعزيز تنسيق جهود الدول الثلاث ومكافحة التهديدات الأمنية التي تهدد المنطقة بشكل أكثر فعالية. (النهاية)

م ر / م م ج




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