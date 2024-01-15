ثلاث دول إفريقية تعلن عن خارطة طريق لعام 2024 لتعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود بينها

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 15 - 1 (كونا) -- أعلنت كل من مالي والسنغال وموريتانيا اليوم الإثنين عن اعتماد خارطة طريق لعام 2024 يتم بموجبها تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود بين الدول الثلاث.
وجاء في بيان وقعته القيادات العسكرية للدول الثلاث أنه "تم عقد اجتماع ثلاثي بمدينة (تامباكوندا) السنغالية ناقشت خلاله الوفود المختلفة من قيادات الدول الأعضاء التحديات الأمنية التي يواجهونها ووسائل مواجهتها".
وأوضح البيان أن "الدول الثلاث المشاركة اتفقت على اعتماد خارطة طريق لعام 2024 تنص على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بينها" مضيفا أن "خارطة الطريق تتضمن أربعة تدابير أساسية".
وبحسب نفس المصدر فإن "المناقشات كانت مثمرة بشكل خاص حول موضوع تعزيز القدرات الاستخباراتية ومراقبة الحدود" حيث اتفق المشاركون على "إنشاء نظام مراقبة متكامل مما سيمكن من كشف وتتبع تحركات الجماعات الإرهابية المسلحة بشكل أفضل".
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب اتفقت الدول المشاركة على "مواصلة عملياتها المشتركة خاصة في المناطق الحدودية" كما اتفقوا على "تعزيز التنسيق مع القوات الدولية المتواجدة في المنطقة".
أما بخصوص ضرورة تكثيف التعاون الأمني فقد اتفق المشاركون على "تسهيل تبادل المعلومات وإنشاء آليات تعاون لتسهيل اعتقال ومحاكمة المجرمين عبر الحدود".
كما اتفق المشاركون على "تعزيز الوعي بالمخاطر الأمنية بين السكان المحليين وعلى وجه الخصوص تنفيذ حملات توعية لاطلاع السكان على التهديدات التي يواجهونها والتدابير التي يمكنهم اتخاذها لحماية أنفسهم".
ويعد اعتماد خارطة الطريق هذه خطوة مهمة في التعاون الأمني عبر الحدود بين مالي والسنغال وموريتانيا حيث من المفترض أن تتيح هذه الإجراءات تعزيز تنسيق جهود الدول الثلاث ومكافحة التهديدات الأمنية التي تهدد المنطقة بشكل أكثر فعالية. (النهاية)
م ر / م م ج
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