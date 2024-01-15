العراق.. سلسلة انفجارات عنيفة تهز أربيل شمالي البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 15 - 1 (كونا) -- تعرضت مواقع عدة بمحافظة أربيل اليوم الاثنين إلى هجوم صاروخي مما تسبب بدوي انفجارات عنيفة.
وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة فان الأماكن المستهدفة من القصف هي قاعدة التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بمطار أربيل إضافة إلى مبنى القنصلية الأمريكية في أربيل ومواقع أخرى.
ولم تصدر أية معلومات أو بيان رسمي حول القصف الصاروخي حتى الآن. (النهاية)
ص ب ر / م م ج
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