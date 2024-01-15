Tuesday, 16 January 2024 07:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العراق.. سلسلة انفجارات عنيفة تهز أربيل شمالي البلاد

1/15/2024 10:08:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 15 - 1 (كونا) -- تعرضت مواقع عدة بمحافظة أربيل اليوم الاثنين إلى هجوم صاروخي مما تسبب بدوي انفجارات عنيفة.
وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة فان الأماكن المستهدفة من القصف هي قاعدة التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بمطار أربيل إضافة إلى مبنى القنصلية الأمريكية في أربيل ومواقع أخرى.
ولم تصدر أية معلومات أو بيان رسمي حول القصف الصاروخي حتى الآن. (النهاية)

ص ب ر / م م ج




MENAFN15012024000071011013ID1107724218

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث