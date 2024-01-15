انطلاق الانتخابات الرئاسية التمهيدية الأمريكية من ولاية أيوا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 1 (كونا) -- تنطلق في وقت لاحق اليوم الاثنين الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الولايات المتحدة وهي انتخابات يتم خلالها التصويت على المرشح الذي يرى الناخبون أنه يجب أن يمثل حزبه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
ويعقد الحزبان الجمهوري والديمقراطي تجمعات انتخابية في ولاية (أيوا) لكن الديمقراطيين لن يصوتوا في انتخابات حزبهم حتى مارس المقبل بينما يصوت الناخبون الجمهوريون في تمام السابعة مساء بالتوقيت المحلي (الواحدة صباحا بتوقيت غرينيتش) بحسب توضيحات نشرها الحزب الذي يشرف على العملية.
ويتولى الحزب تنظيم هذه التجمعات الانتخابية التي لا يحق لغير المنتمين اليه التصويت فيها.
وأوضح فرع الحزب الجمهوري في (أيوا) أن الانتخابات تجرى في جميع مقاطعات الولاية ال99 لاختيار المرشح الذي سينافس الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات نوفمبر المقبل.
وتشير استطلاع الرأي إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتقدم بفارق كبير جدا على منافسيه الرئيسيين وهم السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هيلي وحاكم فلوريدا رون ديسانتس.
وتجرى هذه الانتخابات في ظروف مناخية صعبة حيث تجتاح الولاية موجة برد وثلوج وسيكون على الناخبين التعامل مع درجات حرارة تحت الصفر.
وتعد انتخابات ولاية (أيوا) ذات أهمية كبيرة ولها دلالة رمزية لأنها أول انتخابات تمهيدية في عملية طويلة تستمر عدة أشهر ويتنافس مرشحو كل حزب على حدة فيما بينهم للفوز بالترشيح الرسمي في الانتخابات العامة.
وتشير جميع استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون منافسة مكررة بين الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب. (النهاية)
ع س ج / ر ج
MENAFN15012024000071011013ID1107724217
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.