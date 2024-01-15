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انطلاق الانتخابات الرئاسية التمهيدية الأمريكية من ولاية أيوا

1/15/2024 10:08:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 1 (كونا) -- تنطلق في وقت لاحق اليوم الاثنين الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الولايات المتحدة وهي انتخابات يتم خلالها التصويت على المرشح الذي يرى الناخبون أنه يجب أن يمثل حزبه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
ويعقد الحزبان الجمهوري والديمقراطي تجمعات انتخابية في ولاية (أيوا) لكن الديمقراطيين لن يصوتوا في انتخابات حزبهم حتى مارس المقبل بينما يصوت الناخبون الجمهوريون في تمام السابعة مساء بالتوقيت المحلي (الواحدة صباحا بتوقيت غرينيتش) بحسب توضيحات نشرها الحزب الذي يشرف على العملية.
ويتولى الحزب تنظيم هذه التجمعات الانتخابية التي لا يحق لغير المنتمين اليه التصويت فيها.
وأوضح فرع الحزب الجمهوري في (أيوا) أن الانتخابات تجرى في جميع مقاطعات الولاية ال99 لاختيار المرشح الذي سينافس الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات نوفمبر المقبل.
وتشير استطلاع الرأي إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتقدم بفارق كبير جدا على منافسيه الرئيسيين وهم السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هيلي وحاكم فلوريدا رون ديسانتس.
وتجرى هذه الانتخابات في ظروف مناخية صعبة حيث تجتاح الولاية موجة برد وثلوج وسيكون على الناخبين التعامل مع درجات حرارة تحت الصفر.
وتعد انتخابات ولاية (أيوا) ذات أهمية كبيرة ولها دلالة رمزية لأنها أول انتخابات تمهيدية في عملية طويلة تستمر عدة أشهر ويتنافس مرشحو كل حزب على حدة فيما بينهم للفوز بالترشيح الرسمي في الانتخابات العامة.
وتشير جميع استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون منافسة مكررة بين الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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