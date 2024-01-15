كأس أمم إفريقيا: منتخبا الجزائر وأنغولا يتعادلان بهدف لمثله في أولى مباريات المجموعة الرابعة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 15 - 1 (كونا) -- تعادل المنتخب الجزائري مع نظيره الأنغولي بهدف لمثله مساء اليوم الإثنين لحساب الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم والتي تقام في ساحل العاج.
وأنهى المنتخب الجزائري الشوط الأول من المواجهة متقدما على نظيره الأنغولي بهدف واحد سجله المهاجم بعداد بونجاح في الدقيقة 19.
لكن المنتخب الأنغولي تمكن في الشوط الثاني من تعديل النتيجة في الدقيقة 68 عن طريق ضربة جزاء سجلها المهاجم مابولولو.
ومن المرتقب أن تجرى المواجهة الثانية للمجموعة الرابعة يوم غد الثلاثاء بين منتخبي بوركينا فاسو وموريتانيا.
ويشارك في هذه النسخة 24 منتخبا يتوزعون على ست مجموعات حيث يتأهل إلى الدور ثمن النهائي المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. (النهاية)
م ر / ر ج
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