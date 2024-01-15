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كأس أمم إفريقيا: منتخبا الجزائر وأنغولا يتعادلان بهدف لمثله في أولى مباريات المجموعة الرابعة

1/15/2024 10:08:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 15 - 1 (كونا) -- تعادل المنتخب الجزائري مع نظيره الأنغولي بهدف لمثله مساء اليوم الإثنين لحساب الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم والتي تقام في ساحل العاج.
وأنهى المنتخب الجزائري الشوط الأول من المواجهة متقدما على نظيره الأنغولي بهدف واحد سجله المهاجم بعداد بونجاح في الدقيقة 19.
لكن المنتخب الأنغولي تمكن في الشوط الثاني من تعديل النتيجة في الدقيقة 68 عن طريق ضربة جزاء سجلها المهاجم مابولولو.
ومن المرتقب أن تجرى المواجهة الثانية للمجموعة الرابعة يوم غد الثلاثاء بين منتخبي بوركينا فاسو وموريتانيا.
ويشارك في هذه النسخة 24 منتخبا يتوزعون على ست مجموعات حيث يتأهل إلى الدور ثمن النهائي المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. (النهاية)

م ر / ر ج



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