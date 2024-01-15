الأرجنتيني ليونيل ميسي يتوج بجائزة الفيفا لافضل لاعب في العالم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 15 - 1 (كونا) -- توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم (انتر ميامي) الأمريكي اليوم الاثنين بجائزة افضل لاعب في العالم خلال الحفل الذي اقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في العاصمة البريطانية لندن.
وجاء فوز ميسي بالجائزة السنوية الأبرز في كرة القدم بحصوله على أكبر عدد من النقاط التي تم جمعها من أصوات مدربي وقادة المنتخبات والاتحادات الوطنية.
وحل المهاجم النرويجي ولاعب (مانشستر سيتي) الإنجليزي ايرلينغ هالاند ثانيا يليه لاعب المنتخب الفرنسي ونادي (باريس سان جيرمان) كيليان مبابي.
من جهته نال مدرب نادي (مانشستر سيتي) الاسباني بيب غوارديولا جائزة افضل مدرب في العالم متفوقا على الإيطاليين لوسيانو سباليتي وسيموني إنزاغي مدربي (نابولي) و(انتر ميلان) على التوالي.
وحصل البرازيلي ايدرسون حارس (مانشستر سيتي) على جائزة افضل حارس متقدما على البلجيكي وحارس (ريال مدريد) تيبو كورتوا وحارس المنتخب المغربي ونادي (الهلال) السعودي ياسين بونو.
وكشفت (فيفا) في الحفل عن قائمة افضل اللاعبين الذين يشكلون احسن فريق يتقدمهم حارس (ريال مدريد) تيبو كورتوا وستة لاعبين من (مانشستر سيتي) هم جون ستونز وكايل وولكر (إنجلترا) وروبن دياس وبرناردو سيلفا (البرتغال) والإنجليزي جود بيلنغهام لاعب (ريال مدريد).
كما اختير البلجيكي كيفن دوبرين من (مانشستر سيتي) ضمن القائمة مع كل من هالاند ومبابي وميسي والبرازيلي فينيسيوس جينيور من نادي (ريال مدريد). (النهاية)
م ر ن / ر ج
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