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الأرجنتيني ليونيل ميسي يتوج بجائزة الفيفا لافضل لاعب في العالم

1/15/2024 10:08:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 15 - 1 (كونا) -- توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم (انتر ميامي) الأمريكي اليوم الاثنين بجائزة افضل لاعب في العالم خلال الحفل الذي اقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في العاصمة البريطانية لندن.
وجاء فوز ميسي بالجائزة السنوية الأبرز في كرة القدم بحصوله على أكبر عدد من النقاط التي تم جمعها من أصوات مدربي وقادة المنتخبات والاتحادات الوطنية.
وحل المهاجم النرويجي ولاعب (مانشستر سيتي) الإنجليزي ايرلينغ هالاند ثانيا يليه لاعب المنتخب الفرنسي ونادي (باريس سان جيرمان) كيليان مبابي.
من جهته نال مدرب نادي (مانشستر سيتي) الاسباني بيب غوارديولا جائزة افضل مدرب في العالم متفوقا على الإيطاليين لوسيانو سباليتي وسيموني إنزاغي مدربي (نابولي) و(انتر ميلان) على التوالي.
وحصل البرازيلي ايدرسون حارس (مانشستر سيتي) على جائزة افضل حارس متقدما على البلجيكي وحارس (ريال مدريد) تيبو كورتوا وحارس المنتخب المغربي ونادي (الهلال) السعودي ياسين بونو.
وكشفت (فيفا) في الحفل عن قائمة افضل اللاعبين الذين يشكلون احسن فريق يتقدمهم حارس (ريال مدريد) تيبو كورتوا وستة لاعبين من (مانشستر سيتي) هم جون ستونز وكايل وولكر (إنجلترا) وروبن دياس وبرناردو سيلفا (البرتغال) والإنجليزي جود بيلنغهام لاعب (ريال مدريد).
كما اختير البلجيكي كيفن دوبرين من (مانشستر سيتي) ضمن القائمة مع كل من هالاند ومبابي وميسي والبرازيلي فينيسيوس جينيور من نادي (ريال مدريد). (النهاية)

م ر ن / ر ج



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