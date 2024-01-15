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مقتل اربعة مدنيين واصابة ستة اخرين اثر قصف صاروخي على اربيل في العراق

1/15/2024 10:08:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 15 - 1 (كونا) -- اعلن مجلس امن اقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء عن مقتل 4 مدنيين واصابة 6 اخرين اثر قصف صاروخي على مواقع عدة بمحافظة اربيل شمال العراق.
وذكر المجلس في بيان أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ باليستية على عدة مناطق مدنية في أربيل ما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين.
واضاف البيان "أن الحرس الثوري قال إن الهجوم استهدف عدة مواقع لجماعات المعارضة الإيرانية ولسوء الحظ فإنهم يستخدمون دائما أعذارا لا أساس لها من الصحة لمهاجمة أربيل باعتبارها منطقة مستقرة ولم تكن أبدا مصدر تهديد لأي طرف".
واوضح ان هذا انتهاك صارخ لسيادة إقليم كردستان والعراق داعيا الحكومة العراقية والمجتمع الدولي الى عدم الصمت تجاه هذه الجريمة.
في غضون ذلك اعلن مدير مطار اربيل احمد هوشيار في تصريح له ان الرحلات بالمطار تسير بشكل طبيعي.
وهذا الهجوم هو الاول من نوعه هذا العام بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف منزلا مدنيا عام 2022 وتسبب باضرار مادية. (النهاية)

ص ب ر / ر ج



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