مقتل اربعة مدنيين واصابة ستة اخرين اثر قصف صاروخي على اربيل في العراق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 15 - 1 (كونا) -- اعلن مجلس امن اقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء عن مقتل 4 مدنيين واصابة 6 اخرين اثر قصف صاروخي على مواقع عدة بمحافظة اربيل شمال العراق.
وذكر المجلس في بيان أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ باليستية على عدة مناطق مدنية في أربيل ما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين.
واضاف البيان "أن الحرس الثوري قال إن الهجوم استهدف عدة مواقع لجماعات المعارضة الإيرانية ولسوء الحظ فإنهم يستخدمون دائما أعذارا لا أساس لها من الصحة لمهاجمة أربيل باعتبارها منطقة مستقرة ولم تكن أبدا مصدر تهديد لأي طرف".
واوضح ان هذا انتهاك صارخ لسيادة إقليم كردستان والعراق داعيا الحكومة العراقية والمجتمع الدولي الى عدم الصمت تجاه هذه الجريمة.
في غضون ذلك اعلن مدير مطار اربيل احمد هوشيار في تصريح له ان الرحلات بالمطار تسير بشكل طبيعي.
وهذا الهجوم هو الاول من نوعه هذا العام بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف منزلا مدنيا عام 2022 وتسبب باضرار مادية. (النهاية)
ص ب ر / ر ج
MENAFN15012024000071011013ID1107724214
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.