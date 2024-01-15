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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

1/15/2024 10:08:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان يصدر قرارا يتم بموجبه حظر تصدير أو إعادة تصدير المواشي الحية وحظر ذبح إناثها بهدف دعم الأمن الغذائي في البلاد.

عدن – وزارة الداخلية اليمنية تعلن مقتل جندي في القوات الحكومية وجرح ثلاثة آخرين بقصف حوثي مسير استهدف موقعا للجيش بمحافظة (الضالع) جنوبي اليمن.

أربيل - مواقع عدة بمحافظة أربيل تتعرض لهجوم صاروخي ما تسبب بدوي انفجارات عنيفة ومجلس امن اقليم كردستان العراق يعلن في وقت لاحق ان الانفجارات أدت الى مقتل 4 مدنيين واصابة 6 اخرين وكانت عبارة عن قصف صاروخي من الحرس الثوري الايراني على مواقع عدة بمحافظة اربيل شمال العراق.

واشنطن - انطلاق الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الولايات المتحدة والتي يتم خلالها التصويت على المرشح الذي يرى الناخبون أنه يجب أن يمثل حزبه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

مدريد - فريق (توين تريل راسينغ) الإسباني للدراجات يؤكد وفاة الدراج كارليس فالكون متأثرا بتبعات السكتة القلبية التي تعرض جراء حادث خطير خلال المرحلة الثانية من النسخة 46 من (رالي داكار) بالسعودية. (النهاية) ر ج

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