موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان يصدر قرارا يتم بموجبه حظر تصدير أو إعادة تصدير المواشي الحية وحظر ذبح إناثها بهدف دعم الأمن الغذائي في البلاد.
عدن – وزارة الداخلية اليمنية تعلن مقتل جندي في القوات الحكومية وجرح ثلاثة آخرين بقصف حوثي مسير استهدف موقعا للجيش بمحافظة (الضالع) جنوبي اليمن.
أربيل - مواقع عدة بمحافظة أربيل تتعرض لهجوم صاروخي ما تسبب بدوي انفجارات عنيفة ومجلس امن اقليم كردستان العراق يعلن في وقت لاحق ان الانفجارات أدت الى مقتل 4 مدنيين واصابة 6 اخرين وكانت عبارة عن قصف صاروخي من الحرس الثوري الايراني على مواقع عدة بمحافظة اربيل شمال العراق.
واشنطن - انطلاق الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الولايات المتحدة والتي يتم خلالها التصويت على المرشح الذي يرى الناخبون أنه يجب أن يمثل حزبه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
مدريد - فريق (توين تريل راسينغ) الإسباني للدراجات يؤكد وفاة الدراج كارليس فالكون متأثرا بتبعات السكتة القلبية التي تعرض جراء حادث خطير خلال المرحلة الثانية من النسخة 46 من (رالي داكار) بالسعودية. (النهاية) ر ج
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