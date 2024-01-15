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حكم جديد بالسجن وعدم استخدام الهاتف النقال للإيرانية الحائزة نوبل للسلام نرجس محمدي

1/15/2024 10:05:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر حكم جديد في طهران بحق الناشطة الإيرانية نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام والمعتقلة منذ 2021، بالسجن 15 شهرا بتهمة «الدعاية» ضد الجمهورية الإسلامية، وفق ما أعلنت عائلتها في بيان نشر على إنستغرام.
كما تضمن الحكم حظر محمدي لمدة عامين من الإقامة في طهران ومن مغادرة البلاد واستخدام الهواتف المحمولة، بعد إطلاق سراحها، وهو أمر مستبعد تماما، بحسب عائلتها.
هذه الإدانة هي الخامسة بحق الناشطة البالغة 51 عاما، بينها ثلاثة احكام تتعلق بأنشطتها داخل السجن، منذ اعتقالها في مارس 2021.
وبذلك يكون قد حكم عليها بالسجن لمدة تراكمية من 12 عاما وثلاثة أشهر و154 جلدة، على ما أضاف النص المنشور على انستغرام.
ورفضت محمدي المثول أمام القضاء في 19 ديسمبر، نافية أي شرعية للمحكمة الثورية التي تنظر في قضيتها.
واعتبرت العائلة في بيانها أن «الحكم بمنزلة بيان سياسي ضد نرجس محمدي يتهمها بتشجيع الآراء المناهضة للنظام الإسلامي من أجل بث الفوضى. إنها متهمة بالعمل لحساب أعداء البلاد».

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