حكم جديد بالسجن وعدم استخدام الهاتف النقال للإيرانية الحائزة نوبل للسلام نرجس محمدي

(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر حكم جديد في طهران بحق الناشطة الإيرانية نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام والمعتقلة منذ 2021، بالسجن 15 شهرا بتهمة «الدعاية» ضد الجمهورية الإسلامية، وفق ما أعلنت عائلتها في بيان نشر على إنستغرام.
كما تضمن الحكم حظر محمدي لمدة عامين من الإقامة في طهران ومن مغادرة البلاد واستخدام الهواتف المحمولة، بعد إطلاق سراحها، وهو أمر مستبعد تماما، بحسب عائلتها.
هذه الإدانة هي الخامسة بحق الناشطة البالغة 51 عاما، بينها ثلاثة احكام تتعلق بأنشطتها داخل السجن، منذ اعتقالها في مارس 2021.
وبذلك يكون قد حكم عليها بالسجن لمدة تراكمية من 12 عاما وثلاثة أشهر و154 جلدة، على ما أضاف النص المنشور على انستغرام.
ورفضت محمدي المثول أمام القضاء في 19 ديسمبر، نافية أي شرعية للمحكمة الثورية التي تنظر في قضيتها.
واعتبرت العائلة في بيانها أن «الحكم بمنزلة بيان سياسي ضد نرجس محمدي يتهمها بتشجيع الآراء المناهضة للنظام الإسلامي من أجل بث الفوضى. إنها متهمة بالعمل لحساب أعداء البلاد».
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