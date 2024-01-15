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الخلافات على التأشيرة تعلق آلاف المركبات الثقيلة عند الحدود بين أفغانستان وباكستان

1/15/2024 10:05:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقفت آلاف المركبات الثقيلة على الحدود بين أفغانستان وباكستان لليوم الثالث على التوالي امس، في ظل خلاف بين الدولتين الجارتين.
وتم إغلاق معبر تورخام الحدودي، الذي عادة ما يشهد ازدحاما، عدة مرات في الأشهر الأخيرة بعدما دفعت إسلام آباد المهاجرين الأفغان غير الشرعيين إلى مغادرة باكستان وشددت شروط الدخول إلى البلاد.
وأغلق معبر تورخام مجددا مساء الجمعة أمام المركبات التجارية، حسبما أفاد مسؤولون وكالة «فرانس برس».
وقال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الباكستانية ـ الأفغانية خان جان ألكوزاي لوكالة «فرانس برس» امس إن حوالى ثلاثة آلاف مركبة ثقيلة انتظرت على جانبي الحدود.
وأضاف أن «هذا الأمر المؤسف لم يؤد فقط إلى خسائر للتجار في كلا البلدين، بل أدى إلى ارتفاع الأسعار، لأن معظم الشحنات عبارة عن مواد غذائية و(مواد) قابلة للتلف».
واتهمت سلطات طالبان في إقليم ننغرهار الحدودي باكستان بإغلاق المعبر الحدودي، بينما اتهمت إسلام آباد إدارة طالبان بعرقلة الحركة.
ويتركز الخلاف على مطالبة الجانبين بأن يكون لدى السائقين تأشيرة دخول وجواز سفر لعبور الحدود، وهي وثيقة لا يملكها الكثير من الأفغان.
وأفادت «فرانس برس» بأن أكثر من ألف مركبة ثقيلة كانت انتظرت على الجانب الأفغاني من الحدود.
وقال مسؤول في الجمارك الأفغانية لوكالة «فرانس برس» إن البلدين الجارين يجريان مفاوضات على المستوى الحكومي لإعادة فتح الحدود.

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