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آلاف المزارعين الألمان يحتجون على خفض الدعم لقطاعهم ويطالبون الحكومة بالاستقالة

1/15/2024 10:05:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أغلق آلاف المزارعين الألمان بجراراتهم وسط العاصمة الألمانية برلين أمس احتجاحا على خطط إلغاء مزاياهم الضريبية ودعوا إلى استقالة حكومة أولاف شولتس.
وقالت ناطقة باسم الشرطة لوكالة «فرانس برس» إن أكثر من خمسة آلاف جرار زراعي أغلقت الشوارع وأطلقت أبواقها صباحا.
خلال التظاهرة أمام بوابة براندنبورغ، دافع وزير المال الليبرالي كريستيان ليندن بشراسة عن خطط الحكومة، مشددا على أنها خطط «تهدف إلى التوصل إلى كيفية خروجنا من وضع صعب معا».
لكن فور اعتلائه المنصة، قوبل ليندن بصيحات استهجان واتهمه متظاهرون بأنه «كاذب» ودعوا إلى إسقاط الحكومة.
ويقول بول برتسيتسينسكي (73 عاما) الذي يعمل في إنتاج الألبان بجنوب شرق برلين لوكالة «فرانس برس»: «برأيي يجب أن تستقيل الحكومة. لم يعودوا قادرين على قيادتنا».
بدأ المزارعون في الثامن من يناير أسبوعا من الاحتجاجات على خطط لإلغاء بعض أشكال الدعم لقطاع الزراعة، بعدما أجبر حكم قضائي الحكومة على اقتطاع بعض التكاليف في موازنة العام 2024.
ودفعت التظاهرات بالحكومة إلى التراجع جزئيا عن التخفيضات ووعدت بإعادة الخصم على ضريبة المركبات والإلغاء التدريجي لدعم الديزل على مدى عدة سنوات بدلا من الإلغاء الفوري.
غير أن المزارعين المحتجين يرون أن هذه الخطوات غير كافية، داعين برلين إلى قلب الخطط رأسا على عقب.
ويقول المزارع هندريك بفيردمنجس (45 عاما) المتحدر من مدينة هانوفر «لا يقتصر الأمر فقط على الخفض الذي أقروه مؤخرا وكان ذلك القشة التي قصمت ظهر البعير».
ويضيف «خسرنا الكثير من أشكال الدعم في السنوات الأخيرة، وهناك الكثير من القوانين والبيروقراطية لدرجة أننا سنصل إلى مرحلة لن نتمكن فيها من التأقلم».
من جهتها، تقول المزارعة هنريكي بورستلينغ (26 عاما) المتحدرة من ولاية ساكسونيا السفلى «إذا أردت اختصار سبب مجيئي إلى هنا بكلمة واحدة، ستكون هذه الكلمة: المستقبل».
وتضيف «أريد أن يتمكن أطفالي من أن يصبحوا مزارعين في يوم من الأيام. أريد أن أتمكن من تولي المزرعة بعد والدي. أريد أن أتمكن من إدارتها بشكل صحيح والاستمرار في عملي».

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