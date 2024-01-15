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القسام تعلن مقتل محتجزين إسرائيليين اثنين في قصف إسرائيلي على غزة

1/15/2024 10:05:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) امس، عن مقتل محتجزين إسرائيليين اثنين في قصف للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.
ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو بثته قناة «الجزيرة» يظهر فيه ثلاثة محتجزين إسرائيليين هم رجلان وامرأة كل على حدة ويقدم تعريفا عن نفسه.
وأوضحت المحتجزة وتدعى نوعا أرغماني في مقطع الفيديو مصير المحتجزين الآخرين، وروت ما حدث لهم جراء قصف إسرائيلي.
وقالت أرغماني في الفيديو إنها أصيبت بجروح في قصف للجيش الإسرائيلي على موقعهم في غزة، فيما قتل المحتجزان الآخران يوسي شرعابي وتايس فريسكي.
وطالبت المحتجزة السلطات الإسرائيلية بإعادتها إلى البلاد.
وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد قال في كلمة بعد 100 يوم من بدء الحرب في قطاع غزة مساء أمس الأول إن «مصير العديد من أسرى ومحتجزي العدو بات خلال الأسابيع الأخيرة مجهولا».
وتابع «أما الباقون فهم جميعا دخلوا نفق المجهول بفعل العدوان الصهيوني، وعلى الأغلب سيكون العديد منهم قد قتل مؤخرا، فيما لايزال الباقون في خطر داهم وكبير كل ساعة، وقيادة العدو وجيشه يتحملون كامل المسؤولية عن هذا الملف».

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