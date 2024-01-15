الانقسامات حول الأسرى والموازنة تعصف بحكومة نتنياهو

MENAFN - Al-Anbaa) أظهرت الاجتماعات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، خلافات وانقسامات بشأن قضايا مختلفة، أبرزها ملفا الأسرى والموازنة، وذلك وسط استمرار الحرب في قطاع غزة لأكثر من 100 يوم.

وكشف اجتماع مجلس وزراء الحرب المصغر السبت الفائت أن أعضاء حزب الليكود لديهم «وجهات نظر مختلفة للغاية» عن أعضاء حزب الوحدة الوطنية اليميني، بشأن صفقة الأسرى، وفقا لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

كما شهد اجتماع الحكومة الأوسع، أمس الأول، توترا، حيث «تبادل أعضاء مجلس الوزراء الإهانات وخرج وزير التعليم، يوآف كيش، من القاعة غاضبا»، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، التي قالت ان الاجتماع الحكومي كان مخصصا لمناقشة «ميزانية معدلة لعام 2024»، وهي ميزانية أقرها البرلمان (الكنيست) في مايو 2023، لكنها الآن بحاجة إلى تعديل بسبب تكاليف الحرب. وقال نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت إن «الضغط العسكري المستمر على حركة حماس، وحده الذي سيؤدي إلى صفقة جديدة للإفراج عن الأسرى». لكن الوزيرين عن حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، دعوا إلى النظر في «أفكار جديدة» يمكن أن تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق مع «حماس».

وقال غانتس وآيزنكوت إنه «يتعين على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح الرهائن، لأن حياتهم في خطر». في المقابل، رد نتنياهو وغالانت، وفقا لما نقلته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مصدر مطلع على الاجتماع الحكومي الأخير، بأن وقف القتال قبل إنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة، «من شأنه أن يقوض المصالح الأمنية الإسرائيلية». وتصر «حماس» على أن تنتهي الحرب، كجزء من أي صفقة أسرى جديدة.

في هذه الأثناء، قال مصدر حكومي لصحيفة «هآرتس» من دون الكشف عن هويته إنه «لم يتم تحقيق أي تقدم» في المفاوضات بشأن اتفاق جديد لإطلاق سراح الأسرى، مضيفا ان «المقترحات القطرية والمصرية لا تلبي الشروط الإسرائيلية».