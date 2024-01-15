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وكالات أممية تطالب تل أبيب بالسماح بإيصال المساعدات عبر ميناء أسدود

1/15/2024 10:05:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حضت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة إسرائيل على السماح بالوصول إلى ميناء أسدود شمال غزة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
وجاء في بيان مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة «اليونيسف» ومنظمة الصحة العالمية أن إيصال المواد الغذائية والإمدادات إلى سكان غزة المحاصرين الذين يواجهون خطر المجاعة بشكل متزايد يعتمد أيضا على فتح طرق جديدة لإدخال المساعدات.
وأفاد البيان بأن استخدام ميناء أسدود الواقع على بعد حوالى 40 كيلومترا شمال حدود غزة «ضروري للغاية بالنسبة لوكالات الإغاثة»، بينما دعت المنظمات إلى «تغيير جوهري في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة». وأضافت أن السماح للوكالات الإنسانية باستخدام هذا الميناء «سيسمح بشحن كميات أكبر بكثير من المساعدات ليتم بعد ذلك إدخالها على متن شاحنات إلى المناطق الشمالية من غزة الأكثر تضررا والتي لم تنجح غير بضع قوافل في الوصول إليها».
وتسببت الحرب بين إسرائيل وحماس التي دخلت يومها 101 بكارثة إنسانية لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون والذين يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء والمياه والوقود والرعاية الصحية.
وأفادت مديرة برنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط كورين فلايشر لـ «فرانس برس» في وقت سابق من الشهر الجاري بأن فتح ميناء أسدود سيخفض الوقت الذي يحتاجه نقل المواد الغذائية إلى أهالي غزة من الشمال. وقالت فلايشر «نشتري معظم موادنا الغذائية في تركيا وجلبها إلى ميناء أسدود سيخفض الوقت الذي تستغرقه العملية».
وأضافت «نحتاج إلى أن يتم فتح المعابر في الشمال ليكون بإمكاننا الوصول بشكل دوري أكثر إلى الشمال، حيث أزمة الأمن الغذائي أعمق». ووافقت إسرائيل في ديسمبر الفائت على إيصال المساعدات بشكل مؤقت إلى غزة عبر معبر كرم أبوسالم جنوب القطاع، لتفتح بذلك طريقا جديدا للإمدادات بعد أسابيع من الضغوط.

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