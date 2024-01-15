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موسكو المناقشات حول صيغة السلام الأوكرانية من دوننا لا أفق لها

1/15/2024 10:05:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الأمم المتحدة أمس أنها بحاجة إلى 4.2 مليارات دولار في 2024 لتوفير مساعدة إنسانية لأوكرانيا ولملايين اللاجئين الذين فروا من بلدهم منذ الغزو الروسي الذي بدأ قبل قرابة السنتين، داعية المجتمع الدولي إلى عدم نسيان هذا النزاع الذي «تنافسه» أزمات أخرى، كما هي الحال في غزة والسودان.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أمام الصحافيين في جنيف، «هل تتذكرون أوكرانيا؟ قبل عام، لم نكن نتحدث سوى عن أوكرانيا، والآن، منذ عدة أسابيع، لم نسمع سوى القليل عنها».

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن 14.6 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في أوكرانيا هذه السنة، أي 40% من السكان. ومن بين هؤلاء الأشخاص، ثمة 8.5 ملايين يفترض إعطاؤهم الأولوية.
جاء ذلك عقب اجتماع أكثر من 80 دولة في سويسرا للبحث في صيغة للسلام في أوكرانيا اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن السويسريين الذين شاركوا في تنظيم الاجتماع أقروا بعدم الاستعداد لضم روسيا إلى المحادثات.
وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن المناقشات من دون روسيا حول ما يسمى بصيغة السلام التي اقترحتها كييف ممكنة، لكنها تفتقد لاحتمال التوصل إلى أي نتيجة.
وأضاف بيسكوف «بدون مشاركتنا، بالطبع، فإن أي مناقشات ممكنة، لكنها خالية من احتمالات التوصل إلى أي نتيجة».
وشدد بيسكوف على أن اجتماع دافوس حول «صيغة سلام» زيلينسكي، هو حديث من أجل الحديث فقط.

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