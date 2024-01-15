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السوداني يجدد موقفه الداعي لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق

1/15/2024 10:05:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس موقفه الداعي لضرورة إنهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق.
جاء ذلك خلال استقباله السفير الهولندي لدى العراق هانس ساندي، الذي ستتولى بلاده قيادة بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالعراق منتصف مايو المقبل، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني. وأوضح البيان أن السوداني جدد رؤية العراق بشأن مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، في المرحلة القادمة التي يجب أن تشتمل على العمل الفني المشترك لإنهاء هذه المهمة. وأشار السوداني إلى ضرورة الانتقال إلى مستويات التعاون الأمني والعسكري الثنائي، وفقا للبيان. وأكد السوداني انفتاح العراق على كل أشكال الشراكة والعمل المشترك في مختلف المجالات، مع هولندا وعلى وجه الخصوص تفعيل المجلس المشترك للمياه بين البلدين.
من جانبه، سلم السفير دعوة رسمية إلى السوداني من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، لزيارة هولندا للبحث في المزيد من فرص الشراكة بين البلدين.
وكان السوداني طالب الأسبوع الماضي، بخروج سريع ومنظم للقوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة من العراق عن طريق التفاوض.
وجاءت هذه المطالبة على خلفية الضربات التي وجهتها القوات الأميركية لمقرات الحشد الشعبي وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات آخرها يوم 4 يناير الجاري عندما ضربت طائرة مسيرة مقر اللواء 12 بالحشد الشعبي شرقي بغداد، ما أدى إلى مقتل قائد اللواء ومساعده وأحد مرافقيه وإصابة اثنين من أفراد اللواء. وفي السياق، نفى مسؤول عسكري عراقي أمس دخول قوات أجنبية إضافية من التحالف الدولي إلى العراق. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن اللواء تحسين الخفاجي رئيس خلية الإعلام الأمني والناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية نفيه للمعلومات التي تحدثت عن دخول قوات إضافية من التحالف الدولي إلى العراق.

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