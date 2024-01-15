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أنصار ترامب متمسكون بدعمه من أجل الفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية أيوا

1/15/2024 10:05:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع انطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا امس في ظل درجات حرارة تحت الصفر، في أول اختبار رئيسي لتحديد إن كان بإمكان المرشح الأوفر حظا دونالد ترامب هزيمة خصميه نيكي هايلي ورون ديسانتيس، مازال انصار الرئيس الاميركي السابق يصرون على التمسك بدعمه والوقوف الى جانبه رغم توجيه اتهامات اربع مرات له.
وفضلا عن الادعاءات بوجود مؤامرة سياسية عبر اللجوء إلى القضاء لإطاحة ترامب، تسود مخاوف أيضا حيال الوضع الاقتصادي وسن الرئيس الحالي جو بايدن، وفق «فرانس برس».
وفيما انطلقت أعمال المجالس الشعبية الانتخابية الجمهورية (كوكس) امس، تطرح تساؤلات بشأن إن كان شغف أنصاره سيترجم بفوز للرئيس السابق الساعي لمواجهة بايدن مرة أخرى.
ويقول سكوت (51 عاما) «إنه أعظم رئيس مر علينا هذا القرن». ورفض سكوت، وهو من أيوا، الإفصاح عن اسمه الكامل خشية انعكاسات موقفه على وضعه المهني، في مؤشر على حجم الجدل الذي مازال ترامب يثيره في بلد يعاني من استقطاب سياسي حاد.
وأما بالنسبة لأربع قضايا جنائية منفصلة ضد الرئيس السابق ترتبط بمساعيه لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020، يقول سكوت «أعتقد أن الأمر مجرد هراء»، وأضاف «أعتقد أن 100% منها منسق ويتم لأغراض سياسية».
وعلى الرغم من أن وجهة النظر هذه لا تستند إلى أدلة ملموسة، إلا أنها سائدة على نطاق واسع في أوساط باقي الناخبين بحسب «فرانس برس».
وأكدت بيتسي شاورز أن «القضايا التي يلاحقونه من أجلها، كلها أكاذيب»، في إشارة إلى لائحتي الاتهام الفيدراليتين والأخريين الصادرتين عن سلطات ولايات وتضم جميعها 91 تهمة جنائية.
وواجه ترامب (77 عاما) وبايدن (81 عاما) أسئلة مرتبطة بالسن. وتشير شاورز إلى أن بايدن الذي تعثر وتلعثم مرة تلو الأخرى «لا يدرك ما الذي يتحدث عنه حوالى نصف الوقت»، وأضافت سائقة الشاحنة «إنه يتوه.. لا يعرف حتى كيف يغادر المنصة».
في الأثناء، «يحاول (ترامب) إنقاذ البلاد»، على حد قول شاورز التي ارتدت قميصا أبيض اللون عليه العلم الأميركي. وسمع كريس مونتغومري (21 عاما) بدونالد ترامب عندما كان مازال في المرحلة الابتدائية في المدرسة.
وعبر الناخب الشاب بينما كان يتناول الحلوى بانتظار تجمع إنديانولا عن حماسته للمرشح الذي وصفه بأنه «أميركي حقيقي.. لا يهمه ما يقوله الآخرون».
ولعب هذا الجانب من شخصية ترامب دورا في إيصاله إلى البيت الأبيض عام 2016، ولم ينجح أي من المرشحين الآخرين، بمن فيهم أبرز منافسيه نيكي هايلي ورون ديسانتيس، في تغيير موقف مونتغومري المتحدر من بلدة ميلو الصغيرة.
لكنه يبدو أقل ثقة فيما يتعلق بالمشاكل القانونية التي يواجهها ترامب، وقال بصوت منخفض لدى سؤاله عن الأمر «لا أعرف في الحقيقة ما الذي يمكنني قوله في هذا الصدد».
وفي رده على سؤال بشأن إن كان سيواصل دعم ترامب حتى وإن أدين الأخير في إطار محاكمة واحدة على الأقل قبل الانتخابات، أكد مونتغومري «بكل تأكيد. إنه الشخص المناسب».
ويبدي بول فرويند (20 عاما) استعدادا للتصويت لترامب في أول انتخابات رئاسية يمكنه المشاركة فيها، إذا تمكن من تشغيل سيارته في ظل العاصفة القوية التي تضرب آيوا حاملة معها الثلوج والجليد والرياح العاتية إذ وصلت الحرارة إلى 42 درجة مئوية تحت الصفر.
ويعقد فرويند الذي يدرس ليصبح مدربا رياضيا آمالا على مقترحات ترامب المرتبطة بالاقتصاد فيما يواصل التضخم إثقال كاهل الأميركيين.
وقال لـ «فرانس برس»: «أتوجه إلى محل البقالة وأدفع 100 دولار لشراء أغراض تكفي لأسبوع فقط.. مع ترامب قد يكون الوضع أفضل بعض الشيء». لكنه لن يدعم ترشح ترامب للرئاسة «على الأرجح» إذا تمت إدانته.

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