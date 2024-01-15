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سكان غزة يتجمدون حتى الموت وعمليات دهس وطعن في تل أبيب

1/15/2024 10:05:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 101، فيما وصلت الكارثة الإنسانية في القطاع إلى حد جعل سكانه «يتجمدون حتى الموت»، وذلك وسط عمليات دهس وطعن وحملات اعتقال في الضفة الغربية المحتلة.
فقد أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أن القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية استهدفت مجددا خان يونس ورفح في جنوب غزة حيث تدور أعنف المعارك، بالإضافة إلى مناطق أخرى في القطاع الذي يفتقر سكانه وعددهم 2.4 مليون نسمة إلى كل شيء، لاسيما الغذاء والدواء والوقود.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل أكثر من 130 فلسطينيا في قصف وغارات إسرائيلية كثيفة.
وقالت الوزارة في بيان امس انه في اليوم الـ 101 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفعت حصيلة القتلي الفلسطينيين إلى 24 ألفا و100 شخص، و60 ألفا و834 مصابا.
وأوضحت أن العدوان الإسرائيلي «ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيدا و252 إصابة خلال 24 ساعة.
وأشارت الوزارة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأشارت إلى مقتل أكثر من 60 فلسطينيا في غارات إسرائيلية استهدفت مدينتي خان يونس ورفح الجنوبيتين ومناطق محيطة بمدينة غزة.
ولفتت إلى أن الضربات استهدفت خصوصا مستشفيين ومدرسة للفتيات وعشرات المنازل. وتتعرض المستشفيات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني لقصف إسرائيلي بشكل متكرر في غزة منذ اندلاع الحرب.
في هذا السياق، قال محمد كحيل النازح من شمال القطاع الى رفح جنوبا لوكالة «فرانس برس»: «ليس لدينا طعام ولا ماء أو تدفئة.. نحن نتجمد حتى الموت».
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم «مركز قيادة لحماس» وضبط أسلحة.
في هذه الأثناء، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن أمله في ألا يتم تسييس عمل محكمة العدل الدولية التي تنظر في الجرائم التي تجري في قطاع غزة، وأن يكون قرارها مهنيا قانونيا، مستندا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
واضاف اشتية «مع إدراكنا أنه سيتم استبدال القضاة مع نهاية الشهر الجاري فإننا نأمل أن يكون القرار الأولي حول وقف العدوان قبل ذلك».
وجدد، في كلمته الافتتاحية لجلسة الحكومة الفلسطينية الأسبوعية في مدينة رام الله، التأكيد على أن المطلوب الآن وقف العدوان على شعبنا، وإدخال كميات كافية من الطعام والمساعدات الإنسانية، وإعادة تشغيل محطة الكهرباء وتوصيل التيار الكهربائي وإعادة شبكة المياه.
وفي الضفة الغربية المحتلة، أكدت مصادر متطابقة اعتقال الجيش والشرطة الإسرائيليين 25 طالبا من جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس بتهمة انتمائهم إلى حركة «حماس».
وأكد مسؤول في الجامعة ونادي الأسير الفلسطيني اعتقال الطلاب، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل «تسعة مطلوبين مرتبطين بخلية طلاب حماس».
من جهته، قال مصدر أمني ـ فضل عدم الكشف عن هويته ـ لـ «فرانس برس» أن «اقتحام الجيش الإسرائيلي للجامعة جاء عقب نشر رسائل على شبكات التواصل الاجتماعي وصلاة جماعية تضامنا مع المقاومة في غزة».
وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية رائد الدبعي «قام جنود الاحتلال بكسر أقفال بوابات الجامعة والاعتداء جسديا على موظفي أمن الجامعة، ومن ثم اعتقال 25 طالبا كانوا يعتصمون بداخلها لأهداف نقابية».
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، اعتقلت إسرائيل قرابة 5875 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب في غزة، وأحالت 1970 منهم على الاعتقال الإداري.
من جهتها، أعلنت خدمة الطوارئ والإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) أن حوادث منفصلة في مدينة رعنانا قرب تل ابيب أسفرت عن إصابة 19 شخصا على الأقل، يعتقد أنها هجمات دهس بالسيارات وطعن.
وأوضحت خدمة الطوارئ أن حوادث دهس وطعن وقعت في رعنانا، مما أدى إلى إصابة 19 شخصا، بينهم قتيل واحد، وثلاث إصابات خطيرة، والباقون إصاباتهم متوسطة إلى طفيفة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن سيارة صدمت ثلاثة من المارة عند محطة للحافلات ولاذت بالفرار من مكان الحادث. وتلا ذلك تعرض مستوطنة للطعن، والتي اعلن عن وفاتها لاحقا متأثرة بإصابتها.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن المشتبه به من سكان مدينة الخليل.
إلى ذلك، أفادت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري بأن صاروخا أصاب سفينة مملوكة للولايات المتحدة، إلى جنوب شرق ساحل عدن في اليمن، بعد ساعات من إعلان الأميركيين إسقاط صاروخ كروز أطلقه الحوثيون في جنوب البحر الأحمر.
وأشارت وكالة «يو كاي أم تي أو» التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية إلى أنها تلقت تقريرا عن حادثة وقعت «على بعد 95 ميلا بحريا إلى جنوب شرق عدن»، لافتة إلى أن «صاروخا، أصاب من أعلى، الجهة اليسرى من السفينة».
من جهتها، أفادت وكالة «أمبري» البريطانية لأمن الملاحة البحرية بأن «تقارير أفادت بأن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال أصيبت بصاروخ أثناء عبورها في ممر النقل الدولي»، مشيرة إلى أنها كانت «في طريقها إلى قناة السويس». وأضافت أنه «تم تقييم السفينة على أنها ليست تابعة لإسرائيل». وقيمت الهجوم بأنه «استهداف للمصالح الأميركية ردا على الضربات العسكرية الأميركية على المواقع العسكرية للحوثيين في اليمن».

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