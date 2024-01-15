أفراح الشاهين والهاجري

أفراح الشاهين والهاجري
التاريخ
1/15/2024 10:05:29 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل عيسى ماجد الشاهين وإخوانه بزفاف نجلهم أوس على كريمة مطلق ظافر الهاجري، وذلك بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
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