يقول الفيلسوف والناقد السياسي الأميركي نعوم تشومسكي: «لا يوجد شيء اسمه بلد فقير، يوجد فقط نظام فاشل في إدارة موارد الدولة!».

وقد استبشر المواطنون بالخير والتفاؤل مع خبر تكليف الشيخ د.محمد الصباح برئاسة مجلس الوزراء لما يحظى به سموه من ثقة كبيرة ومحبة واضحة والتي لا تحتاج إلى السرد فيها ولا في مقومات الشيخ د.محمد الصباح وإمكاناته وسيرته الأكاديمية والسياسية، ولعل اختياره هو تأكيد لما ورد في الخطابات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، على جدية القيادة السياسية بعودة البلد إلى المسار الصحيح باتجاه أهداف التنمية المستدامة والإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد.

ولعل ما يزيد من التفاؤل أن الشيخ د.محمد الصباح بعيد عن أي صراعات أو تجاذبات قد تسهم في تراجع البلد على أي من الأصعدة وأنه غير منحاز لطرف ضد آخر، وبلا شك أن أسرة الخير آل الصباح لا يأتي منها إلا الخير، وفي هذه المساحة سجلنا كذلك تفاؤلنا بحكومات سابقة لم يتسن لها النجاح المطلوب على الرغم من الاستقرار السياسي والوفرة المالية في خزينة الدولة، ونأمل اختيار أسماء ذات كفاءة من الوزراء للمشاركة في الحكومة والعمل على معالجة النظام العام بمراكز صناعة القرار في البلد، وقص يد العبث في التشريعات والقوانين ومحاربة الفساد الإداري وتفشي البطالة المقنعة وكذلك تخمة الدولة الريعية التي يأخذ منها بند الرواتب 15 مليار دينار من أصل 16 مليارا من الناتج السنوي للدولة، مع الحاجة إلى خلق مصادر جديدة للدخل خلاف النفط.

وما يعيدنا من جديد إلى سكة التفاؤل كون رئيس مجلس الوزراء الجديد الشيخ د.محمد الصباح يملك الخبرة الكبيرة في مجال الاقتصاد والاستثمار، وأيضا كونه عضوا في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهو مطلع على أسباب وحلول معالجة المشهد الاقتصادي والتنموي في الدولة، ونتطلع منه إلى معالجة مكامن الخلل في مراكز صنع القرار وحماية القطاع الخاص من القرارات المعرقلة له والطاردة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال وتسريع الدورة المستندية.

تمنياتنا القلبية لرئيس مجلس الوزراء بالتوفيق والسداد مع أعضاء حكومته الرشيدة لنعيش معهم عهد الإصلاح والتنمية، ونسأل الله تعالى أن يرزقه البطانة الصالحة لما فيه الخير والصلاح لكويتنا العزيزة تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.





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