أشباح الذكريات..!

كم هي ثقيلة على النفس تلك اللحظات التي تراودك فيها نوبات الحنين لأناس كانوا بالنسبة لك محور حياتك، فيتملكك الشوق حتى ينسيك ما كان منهم من إساءة، فتصدمك أبجديات الجفاء، تلك التي تخفي وراءها الكثير والكثير من الأسرار وعلامات الاستفهام.

فيذهب التفكير بك لسؤال مشروع، يا ترى هل هذا الاشتياق يجتاحهم أيضا بين الحين والآخر؟ أم أنها لعنة قد أصابتني دونهم؟

حينما تخترق صورتهم ذهنك على حين غفلة من عقلك، فلا تجد سوى ذكرى تسامرك، وحينما يشتد حنينك إليهم يستعين عقلك بالمنطق لدفع هواجسهم التي تطاردك، حيث لا سبيل للضعف فتواسي روحك تلك الوحدة التي قاسمتك طاولة الأمل المذبوح بسكين الفراق، وتخبرك بأن في الابتعاد أمانا لقلبك من الاكتواء بجنون الشوق أو خشية الفقد، وأنه ما عليك إلا الانتظار، فلربما يطاردك الملل ليسلمك إلى اليأس!

تطارحك نفسك قائلة: يا ليتهم علموا أن عشقك لهم قد خامر الروح والنفس حتى أفقدهما الاتزان فأخذتا تتأرجحان على سلم الأيام التي تمضي في هدوء مسكر، لياليها قاتمة شديدة السواد تسري برودتها في أعماق دواخلك، فتصاب بقشعريرة تهز الوجدان.

تأتيك لحظات تتمنى فيها أن تسقط ذاكرتك في جب النسيان كي تتخلص من مطاردتهم فكرك واستوطانهم قلبك، تصارعك نوبات الندم مختزلة في كلمة «ليتني..!»، فتتقارب جفونك مرغمة لتخرج دموع الندم تارة ودموع التمني تارة أخرى، وتظل عيناك غارقتين في دموعهما الحارة التي تلهبهما فتكتحلان باللون الأحمر.

ومن حين إلى آخر تصرخ دواخلك بآهات صامتة تخرج معها بعض من حمم الألم الذي يخنق روحك!

تجتاح نفسك حيرة لا قرار لها، لا تعلم ماذا تفعل ومع من تبوح وإلى أين تذهب بتلك الأحمال التي أثقلتك في تلك الأيام العجاف التي مرت عليك!

وإذ بعقلك الباطن في محاولة بائسة منه لمد يد العون إليك كي يخرجك مما أنت فيه، ينقب في ذاكرتك عن أناس آخرين كان لهم أثر طيب في يوم بات من الماضي الدفين!، فتفارقك روحك باحثة عنهم فربما تجد في استعادتهم طوق نجاة من لوعة الفراق ومرارة الخذلان ومطاردة أشباح مشوهة كانت تختبئ خلف أقنعة الصدق والطهارة فوضعتها بين عينيك رغما عنك حتى أوقعتك في فخاخها وانهالت عليك فقتلت ما قتلت وشوهت ما شوهت وهدمت ما هدمت من قلاع مشيدة وبساتين من زهور نادرة زرعت في دواخل طفل بريء فبنى منها قلاعا من روائع الأمنيات التي تحولت إلى رماد ذرته ريح اليأس واللاعودة.

وفي محاولة بائسة لإنقاذ ما تبقى منك، تضع قدميك اللتين ترتجفان خوفا من المضي بطريق ضبابي، عن يمينك غابة مخيفة مقفرة، وعن يسارك بحر هائج يدفع أمواجه الثائرة بغضب مخيف، تريد أن تصل إليك لتبتلعك في قعرها العميق.

ولطالما تتدخل عناية رب لطيف يرى دواخلنا النقية، فيرسل إلينا جنود رحمته محمولة فوق ملائكة من نور، تتلاشى في وجودها الأشباح والمخاوف، يخترق نورها صدورنا المظلمة فتدب فينا الحياة من جديد.

فكم غلب اليسر من عسرين، وكم سالت أودية الصبر بالثمار؟!





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