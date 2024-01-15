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الحرب في غزة.. والتعنت الصهيوني

1/15/2024 10:05:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رغم مرور أشهر عدة، إلا أن الحرب المستعرة في غزة لا تزال تحرق بنيرانها الأخضر واليابس، ولا تزال الآلة العسكرية الصهيونية تمارس عدوانها وضربها بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، والأعراف الإنسانية، وكأننا نعيش في غابة، القوي فيها يأكل الضعيف.
لقــد أظــهرت إسرائيل خلال هذه الأشهر العجاف على أهل غزة، أنها لا تـــريد حـلولا سلمية، ولا ترغب في إنهاء حربها ضد الضعفاء والنساء والأطفال في غزة، حيث إن التفكير لديهم مرتكز على فكرة واحدة لا بديل لها، وهي تهجير أهل غزة من بيوتهم وأراضيهم، ووضعهم بأماكن أخرى في بلدان مجاورة أو غير مجاورة، من أجل توسيع المستوطنات الإسرائيلية، وفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة، الذي يرون أن فيه ميليشيات مسلحة تسبب لهم الصداع كل يوم.
إن الصهايــنة يريدونها حربا طاحـــنة، بدلا من حل الخـــلافات والتـفكير في السبب الذي جعل بعض أهـــل غــزة يلجأون إلى المقاومة، وهو سبب واضح منذ عشرات السنين، بعــد إنشاء دولة كانت في عـلم الغيب ولا وجود لها على أرض الواقع، وإقامتها على أنقـــاض دولة مستقلة وقائمة بذاتها وذات سيادة وتاريخ عريق ممتد بتراثه وعاداته وتقاليده بمقوماتها التي مازال الكيان الصهيوني يحاول اغتصابها هي الأخرى، من خلال سرقة الفلكلور الفلسطيني ونسبه إلى تاريخ ليس له جذور.
إن المسألة التي يجب أن يفكر فيها الصهاينة ويوقنون بها هي أن الحق الفلسطيني موجود والشعب الفلسطيني سيبقى، وعليهم أن يقبلوا بحل توافقي قائم على السلام العادل، الذي ينصف الضعفاء، ولا يبخس حقوقهم التاريخية في أرضهم المغتصبة.
فالصراع بين الفلسطينيين والصهاينة ليس وليد اللحظة التي اختطف فيها فلسطينيون مسلحون رهائن من عمق الكيان الصهيوني، بل إنه قديم ولن ينتهي إلا بعودة الحق لأهله، فالصراعات ستتجدد كل فترة وأخرى، ولن يأمن الصهاينة وهم المغتصبون الجانب الفلسطيني، الذي يربي أجياله ويعلمهم ويعرفهم بأن أرضهم مغتصبة.
إننا في فصل الشتاء القارس، والأطفال والنساء والضعفاء والمرضى من أهل غزة يعيشون مآسي حقيقية، لا يمكن وصفها، هذه المآسي يراها العالم بأسره، ولكن التحركات لوقفها قليلة ولا تتعدى مبادرات دول قليلة.
إن إيجاد حلول توافقية لوقف الحرب في غزة، ليست بالأمر الصعب، لو أن العدو الصهيوني كانت لديه النية الصادقة لذلك، ولا يفكر في مسألة التهجير، وإخلاء غزة من أهلها، حيث إن هذه النية تجهض كل المحاولات.
إن الكويت بعروبتها وتحركاتها الإنسانية، ضربت أروع الأمثلة في الوقوف إلى جانب أهل غزة، ولن تتوانى في فعل أي شيء لتخفف عنهم وطأة الحرب، وما تسببه لهم من كوارث، وها هي قوافل المساعدات مستمرة عبر الممرات الجوية، فليحفظ الله بلدنا الكويت وأهله.

MENAFN15012024000130011022ID1107724190

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