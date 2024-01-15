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دعم المزارعين

1/15/2024 10:05:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ان مراقبة الأحداث العالمية في الاقتصاد وباقي مجالات الحياة مهمة، لأنه معها نستطيع قراءة المستقبل ومعه كـ«دولة» و«مجتمع» و«مؤسسات» نتحرك ضمن خطط «مقاومة» واعية تأخذ الحيطة والحذر على تأثيراتها وأثرها على واقعنا وطبيعة حياتنا ومستوياتنا المعيشية ورفاهيتنا.
لاحظنا مؤخرا احتجاجات للمزارعين في أوروبا؟ وعلينا تحليل الدوافع والأسباب لهذا الأمر بعيدا عن أي أمر «سياسي»، حيث إن للمزارع موقعا اجتماعيا «مهما» ودورا اقتصاديا محوريا ويعتبر إحدى ركائز «صناعة» الأمن الغذائي، وتأثيره يكون اقوى في حال اعتماد الدولة على تصدير منتجاته للخارج.
ان خروج العديد من المزارعين الأوروبيين للاحتجاج كان بسبب رفع الدعوم الحكومية عنهم في العديد من المجالات في ظل ازمة عالمية اقتصادية ينتشر فيها التضخم وارتفاع كلفة المعيشة وتزايد الحالة الضرائبية مع زيادة تكاليف الإنتاج وفي مقدمتها «أسعار الوقود» حيث تم تخفيض دعم الديزل على سبيل المثال وهذا جزء من موجة عالمية تريد «الحرب على الكربون» «المشتقات النفطية» والتي قمنا بمناقشتها تفصيليا في مقال لنا في جريدة «الأنباء» في تاريخ 16يونيو الماضي، تحت عنوان «شيطنة الكربون».
ان إضراب المزارعين سيؤدي من الناحية النظرية إلى قلة الإنتاج وقلة السلع في الأسواق وارتفاع الأسعار وذلك فيه ضرر على الامن الغذائي والوضع الاقتصادي، حيث تقل الامكانية على التصدير إضافة الى تضرر الثروة الحيوانية من انتاج لحوم بأنواعها والبيض والدواجن ونقص في الاعلاف.
هنا علينا القول انه على الرغم من ان الكويت ليست دولة زراعية وتفتقر إلى الموارد الطبيعية كـ«المياه» والتربة الخصبة حيث انها ذات طبيعة صحراوية حارة، الا ان هناك حرصا على دعم المزارع الكويتي منذ القدم ومازال مستمرا، رغم ان الأراضي الزراعية هي في الأصل ملكية «حكومية» إلا أن الدولة توفر للمزارع الأرض والدعم الكافي شريطة تحديد نوع الإنتاج وطبيعة عمل المزرعة وربط ذلك مع التوزيع في منافذ البيع في الجمعيات التعاونية، وهذا كله يشكل «دائرة اقتصادية صحية» بين المزارع والدولة والجانب التعاوني يجب تنميتها واستمرارها من اجل حماية امننا الغذائي.

MENAFN15012024000130011022ID1107724189

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