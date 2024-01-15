Tuesday, 16 January 2024 07:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة ((تكنوقراط))

1/15/2024 10:05:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتميز رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ د.محمد الصباح بخبرته في العديد من المجالات التي اكتسبها خلال ممارساته في تولي مسؤوليات كثيرة سابقا، وهذا التميز يفرض عليه اختيار وزارة «تكنوقراط» تضم جميع التخصصات على ألا يقل مستوى أي وزير عن مؤهل جامعي، وهذا الطلب يعد ملحا وضروريا للمرحلة القادمة، حيث يتوجب على الوزارة الجديدة التخلص من كل أنواع الممارسات الخاطئة في إصدار قرارات غير قانونية وأن تعمل الوزارة وفق منهج محاربة الفساد والفوضى.
ورئيس الوزراء المكلف اعتدنا منه الحرص والجدية والالتزام بالقوانين وعدم خرق الدستور من خلال الواسطات والتعيينات العشوائية. ولو حاولنا مراجعة الممارسات السابقة التي كان يشكو منها الناس كإصلاح الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية في كل المناطق، كذلك يعاني الناس من تدني مستوى التعليم إذ لابد من الاستفادة من خبرة الدول المتقدمة في التربية والتعليم، ولابد من التخلص من الممارسات البالية القديمة.
وفي مجال الصحة أيضا نحن بحاجة إلى إنشاء مستشفيات متخصصة والاهتمام بإنشاء مستشفى للمتقاعدين أسوة بالدول المتقدمة صحيا، وكذلك من الممكن أن يستفيد الرئيس الجديد من خبرة أبو الدستور الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، الذي حرص على توزيع ريع النفط على الشعب.
ومن الممكن كذلك الاستفادة من خبرة والده الشيخ صباح السالم، رحمه الله، الذي اكتسب محبة الناس، حيث كان يتميز بالعلاقة القوية مع أهل الكويت وتولي السلطة والحكم بالعدل بين الشعب. ومن الخبرات التي لابد أن يستثمرها الرئيس الجديد خبرة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، في مجال الاستثمار والاقتصاد فهو الذي وزع أموال الاستثمار الخارجي على الكويتيين أثناء الاحتلال، وكذلك تميز الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وخبرته السياسية، فقد استطاع أن يحتل مكانته الديبلوماسية في عالمنا العربي وخاصة في مجال التعاون الخليجي، كذلك كان له الدور المؤثر في عقد العديد من المصالحات السياسية على المستوى الدولي.
ونحن إذ نتمنى للشيخ د.محمد الصباح التوفيق في مسؤولياته الجديدة، فإننا نعقد الآمال بأن تعود الكويت إلى مقدمة الدول الخليجية، كما كانت حيث اكتسبت صفة عروس الخليج وتألق دورها في مختلف المجالات على المستوى العالمي.
من أقوال صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، «نؤكد أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير».
والله الموفق،،،

MENAFN15012024000130011022ID1107724188

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث