(MENAFN
- Al-Anbaa) يتميز رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ د.محمد الصباح بخبرته في العديد من المجالات التي اكتسبها خلال ممارساته في تولي مسؤوليات كثيرة سابقا، وهذا التميز يفرض عليه اختيار وزارة «تكنوقراط» تضم جميع التخصصات على ألا يقل مستوى أي وزير عن مؤهل جامعي، وهذا الطلب يعد ملحا وضروريا للمرحلة القادمة، حيث يتوجب على الوزارة الجديدة التخلص من كل أنواع الممارسات الخاطئة في إصدار قرارات غير قانونية وأن تعمل الوزارة وفق منهج محاربة الفساد والفوضى.
ورئيس الوزراء المكلف اعتدنا منه الحرص والجدية والالتزام بالقوانين وعدم خرق الدستور من خلال الواسطات والتعيينات العشوائية. ولو حاولنا مراجعة الممارسات السابقة التي كان يشكو منها الناس كإصلاح الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية في كل المناطق، كذلك يعاني الناس من تدني مستوى التعليم إذ لابد من الاستفادة من خبرة الدول المتقدمة في التربية والتعليم، ولابد من التخلص من الممارسات البالية القديمة.
وفي مجال الصحة أيضا نحن بحاجة إلى إنشاء مستشفيات متخصصة والاهتمام بإنشاء مستشفى للمتقاعدين أسوة بالدول المتقدمة صحيا، وكذلك من الممكن أن يستفيد الرئيس الجديد من خبرة أبو الدستور الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، الذي حرص على توزيع ريع النفط على الشعب.
ومن الممكن كذلك الاستفادة من خبرة والده الشيخ صباح السالم، رحمه الله، الذي اكتسب محبة الناس، حيث كان يتميز بالعلاقة القوية مع أهل الكويت وتولي السلطة والحكم بالعدل بين الشعب. ومن الخبرات التي لابد أن يستثمرها الرئيس الجديد خبرة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، في مجال الاستثمار والاقتصاد فهو الذي وزع أموال الاستثمار الخارجي على الكويتيين أثناء الاحتلال، وكذلك تميز الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وخبرته السياسية، فقد استطاع أن يحتل مكانته الديبلوماسية في عالمنا العربي وخاصة في مجال التعاون الخليجي، كذلك كان له الدور المؤثر في عقد العديد من المصالحات السياسية على المستوى الدولي.
ونحن إذ نتمنى للشيخ د.محمد الصباح التوفيق في مسؤولياته الجديدة، فإننا نعقد الآمال بأن تعود الكويت إلى مقدمة الدول الخليجية، كما كانت حيث اكتسبت صفة عروس الخليج وتألق دورها في مختلف المجالات على المستوى العالمي.
من أقوال صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، «نؤكد أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير».
والله الموفق،،،
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