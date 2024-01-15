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الجليل يواصل إنهاء عقود لاعبيه من دون الرجوع إلى الجهاز الفني

1/15/2024 10:05:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – فسخت إدارة نادي الجليل عقود المحترفين الغاني صامويل أوفوري والنيجيري لقمان عزيز، إضافة الى اللاعب يحيى البخيت، ليرتفع عدد اللاعبين الراحلين بعد نهاية مرحلة الذهاب إلى 9 لاعبين، وذلك لأسباب مالية من دون الرجوع للمدير الفني محمد العبابنة، أو انتظار التقرير الذي قدمه العبابنة للإدارة، بعدما أنهى الفريق مبارياته في مرحلة الذهاب من دوري المحترفين.
وكان الحساب الرسمي للنادي على "فيسبوك"، أعلن في وقت سابق أسماء لاعبي الفريق الذين تم فسخ عقودهم، وهم: المغربيان نبيل خرشاش وياسين طهري، إلى جانب 4 لاعبين محليين وهم: محمود مشعل، محمد العدوان، طلال الحواري وموسى الزعبي، مقدرا جهودهم مع الفريق خلال مرحلة الذهاب.
وحسب مصدر مطلع في النادي، بدأت المفاوضات مع عدد من لاعبي فرق الدرجة الأولى تمهيدا لاستقطابهم على سبيل الإعارة خلال مرحلة الإياب من الدوري، وينتظر أن يستقر الجهاز الفني على اللاعبين المعارين الأسبوع المقبل، بعد الاتفاق على تفاصيل الإعارة كافة، من حيث مدته والمستحقات المالية.
وتعيش إدارة الجليل وضعا لا تحسد عليه، بعدما وجدت نفسها أمام تحديات صعبة فرضتها الظروف السابقة، التي حرمت الإدارة من الحصول على المستحقات الشهرية التي يقدمها الاتحاد للأندية، فكانت المبالغ المستحقة للنادي تذهب للأطراف المشتكية، ويعاني النادي أسوة ببقية فرق المحترفين ضائقة مالية فرضتها تراكمات الشكاوى، والمستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين والموظفين، وأدت إلى زيادة الأعباء المالية، مع صدور قرار بالحجز على باص النادي، ورفض النادي استلام مبلغ 7 آلاف دينار من اتحاد الكرة على سبيل الدين للفرق التي لا يوجد لها مستحقات من رعاية شركة المناصير، في الوقت الذي لم يتقاض فيه اللاعبون والجهاز الفني رواتبهم منذ 5 أشهر.
إلى ذلك، يواصل الفريق تدريباته التي انطلقت قبل 3 أيام، على الملعب البلدية بإربد، بمشاركة اللاعبين الذين حافظوا على حضورهم مع الجليل، وتركز التدريبات على الجانبين الفني والبدني، ويبحث الفريق عن خوض عدد من المباريات الودية التجريبية في الفترة المقبلة.
ويستقر الجليل حاليا في المركز العاشر برصيد 8 نقاط على سلم ترتيب دوري المحترفين مع نهاية المرحلة الأولى، بالتساوي مع الأهلي وسحاب صاحبي المركزين الحادي عشر والثاني عشر.

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