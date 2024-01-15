النشامى يصالح جماهيره برباعية في مستهل مشواره بكأس آسيا

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

نجح المنتخب الوطني لكرة القدم في مصالحة الجماهير بعد سلسلة من النتائج السلبية، وافتتح مشواره في نهائيات كأس آسيا (قطر 2023)، بفوز ثمين على نظيره الماليزي برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت أحداثها على ستاد الجنوب بمدينة الوكرة مساء الاثنين.

وتقاسم الرباعية كل من محمود مرضي (12 و32)، وموسى التعمري (18 من ركلة جزاء و82)، ليبدأ المنتخب رحلته الآسيوية بأكبر نتيجة فوز في البطولة الحالية، كما حرم حكم المباراة التعمري من التوقيع على“الهاتريك”، بعد إلغائه هدفا للمنتخب الوطني عند الدقيقة 25 بداعي التسلل، إثر استعانته بتقنية الفيديو.

وكان المنتخب الكوري الجنوبي قد افتتاح مباريات المجموعة الخامسة بالفوز على نظيره البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتصدر المنتخب الوطني المجموعة بفارق الأهداف.

ويلتقي المنتخب الوطني مع“الشمشون الكوري” يوم السبت المقبل، عند الساعة الثانية والنصف مساء على ستاد الثمامة، لحساب الجولة الثانية من البطولة، فيما يواجه المنتخب الماليزي نظيره البحريني في اليوم ذاته عند الساعة الخامسة والنصف مساء على ستاد جاسم بن حمد.

الأردن 4 ماليزيا 0

مثل الأردن: يزيد أبو ليلى، سالم العجالين، عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، إحسان حداد (فراس شلباية)، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان (رجائي عايد)، محمود مرضي (محمد أبو حشيش)، علي علوان، موسى التعمري ويزن النعيمات (أنس العوضات).

المدير الفني: الحسين عموتة (المغرب)

ماليزيا: سيهان حازمي، جونيور ايدستال، ماثيو ديفيز، ديون كولز، ستوارت ويلكين، أفيق فيصل (محمد سومريه)، عارف أمين (باولو خوسيه)، لافيري كوربين (أخيار راشد)، دارين لوك (شاهرول سعد)، فيصل حليم (صافاوي راصد) وروميل موراليس.

المدير الفني: كيم بان جون (كوريا الجنوبية)

الحكام: محمد عبد الله حكما للساحة (الإمارات)، محمد الحمادي (الإمارات)، حسن الماهري (الإمارات)، ومحمد الهويش حكما رابعا (السعودية).

الإنذارات: نزار الرشدان (الأردن)

سيناريو الأهداف

- تسلم اللاعب محمود مرضي كرة بالكعب من زميله يزن النعيمات، هيأها لنفسه بصورة مميزة على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يسددها بيمينه في الزاوية البعيدة لحارس مرمى ماليزيا (12).

- انبرى لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري لتنفيذ ركلة الجزاء الذي تحصل عليها زميله النعيمات، ليسددها بقوة على الزاوية اليمنى للحارس الماليزي الذي قفز للجهة الأخرى (18).

- تسلم لاعب المنتخب التعمري كرة على الجهة اليسرى، وانطلق بها ومررها للنعيمات الذي تجاوز حارس المرمى وعكسها لمحمود مرضي الذي وضعها بالشباك هدفا ثالثا (32).

- انسل لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري بين دفاعات ماليزيا، واستغل تقدم الحارس عن مرماه، ليضع الكرة بصورة جميلة من فوقه (85).

أخطر الفرص

- تقدم النعيمات نحو مرمى المنتخب الماليزي وسدد الكرة بعد تعثره أبعدها الحارس الماليزي بصدره (45).

- أطلق لاعب المنتخب الماليزي ويلكين كرة صاروخية من مسافة بعيدة حادت عن القائم الأيمن لمرمى أبو ليلى (45+2).

- حاول أبو حشيش مباغتة الحارس الماليزي مسددا الكرة بقوة، لكن الأخير أبعدها لركنية (45+8).

- سدد علوان كرة من مسافة بعيدة تصدى لها بحضور تام الحارس الماليزي (65).

- أبعد أبو ليلى تسديدتين قويتين من اللاعب البديل باولو خوسيه (81).

- أطلق أبو حشيش كرة قوية بعد ارتدادها من الدفاع الماليزي، تكفل القائم الأيسر للحارس بالتصدي لها (90+4).

نجم المباراة

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري نجما للمباراة، بعد أن سجل هدفين في اللقاء الافتتاحي.

شذرات وكواليس

- تابع المباراة في المدرجات 20410 مشجعين، مع أفضلية بالعدد والفاعلية لجماهير المنتخب الوطني.

- حضرت الأجواء الحماسية من جماهير المنتخب الوطني خارج أسوار الملعب، كما تواجدت فرقة للفنون الشعبية من الأردن في الخارج تفاعل معها الجماهير القادمة لمؤازرة المنتخب بقوة.

- حرص اللاعب محمود مرضي على دعم القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة، من خلال رسالة على قميصه الداخلي تقول:“هي قضية الشرفاء”، قبل أن يتم استبداله في ربع الساعة الأخيرة من الشوط الأول للإصابة.

- للمرة الأولى في تاريخ المنتخب الوطني خلال مشاركاته بكأس آسيا، يسجل“النشامى” 3 أهداف في الشوط الأول، علما بأنه سجل 3 أهداف في شوط واحد مرة وحيدة، في شباك المنتخب الفلسطيني بنسخة العام 2015، وتم تسجيل الثلاثية في الشوط الثاني.

- سجل التعمري ثاني وثالث أهدافه في البطولة الآسيوية بشباك ماليزيا، بعد أن أحرز أول هدف له في مرمى سورية بالعام 2019، فيما سجل مرضي هدفين في أول مباراة له بالنهائيات الآسيوية.

- تشارك مرضي والتعمري مع 3 لاعبين بصدارة الهدافين قبل انقضاء الجولة الأولى من البطولة اليوم، واللاعبون الثلاثة هم لاعب منتخب قطر أكرم عفيف، والياباني تاكومي مينامينو، والكوري الجنوبي كانج إن لي.

- حافظ المنتخب الوطني على نظافة شباكه في 8 مباريات من أصل 15 خاضها في بطولة كأس آسيا، خلال مشاركته التاريخية الخامسة.

- حرص رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب على متابعة المباراة من المنصة الرسمية، حيث حضر للملعب قبل نهاية الشوط الأول.









مهاجم المنتخب الوطني موسى التعمري يسجل الهدف الثاني في شباك ماليزيا من ركلة جزاء - (من المصدر)