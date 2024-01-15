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هل اقتربت المواجهة الكبرى في الشرق الأوسط؟

1/15/2024 10:04:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. شهاب المكاحلة
تشير التقارير الأخيرة المتعلقة بقرار واشنطن مواجهة أنصار الله الحوثيين في اليمن إلى تصعيد مقلق قد تكون له عواقب بعيدة المدى. وتشير خطط البنتاغون بشن غارات تستهدف مواقع الحوثيين في الحديدة وحجة، كما أوردت صحيفة ((وول ستريت جورنال))، إلى أن الوضع من المرجح أن يتصاعد أكثر في الأيام والأسابيع القادمة.
وفي حين أن نية واشنطن قد تكون إرسال رسائل بدلاً من الانخراط في مواجهة كبرى، إلا أن المخاطر كبيرة، خاصة بالنظر إلى قرار الحوثيين بمنع السفن الإسرائيلية من عبور البحر الأحمر حتى يتوقف العدوان على غزة. وقد يتطور الأمر إذا ما فكر الحوثيون في مواجهة محتملة مع الأساطيل الأميركية في المنطقة.
وفي حديث سابق مع عدد من الخبراء الاستراتيجيين والأمنيين والعسكريين، اتفق الجميع على أن تحركات الشطرنج المحتملة فوق رقعة الشطرنج الشرق أوسطية قد تصب في مصلحة روسيا والصين إن حصل ما لا تُحمد عقباه.
ومن خلال التفكير في احتمال نشوب مواجهة عسكرية كبرى في الشرق الأوسط، يصبح من الواضح أن مثل هذا الحدث من شأنه أن يخدم روسيا والصين استراتيجيا. ويكمن محور هذا السيناريو في دفع أسعار الغاز والنفط إلى الارتفاع، وهذا في مصلحة روسيا لأنه يعزز بشكل كبير خزائن موسكو المالية، ما يزيد الضغوط على دول الاتحاد الأوروبي ويضعف سلاسل التوريد.
الصراع في الشرق الأوسط لن يؤدي فقط إلى تحويل انتباه واشنطن من الشرق الأقصى فقط بل وسيشتت موارد البنتاغون، ما يجبرها على توزيع الأسلحة المتاحة بين أوكرانيا وحلفائها في الشرق الأوسط. وهنا يصب الأمر في مصلحة الصين لأن ذلك سيقلب الموازين في مضيق تايوان لصالح الصين بسبب تحويل تركيز واشنطن من الباسيفيك الى الشرق الأوسط والمضائق المائية: هرمز، وباب المندب وقناة السويس. ومن الممكن أن تؤدي هذه النتيجة متعددة الأوجه إلى إعادة تشكيل الديناميكيات الجيوسياسية بطريقة تتماشى مع المصالح الروسية والصينية.
وفي ظل الظروف الحالية، فإن روسيا قد تعارض سعي إيران إلى امتلاك القدرات النووية. ومع ذلك، فإن الأزمة المستمرة في أوكرانيا وحاجة موسكو الملحة إلى طهران للتصدي للخطط الأميركية، قد يزيد من طموحات طهران النووية. فتمكين طهران من تعزيز قدراتها العسكرية إلى مستوى يمكن من خلاله مواجهة الضربات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية بشكل فعال سيكون كافياً. ومن الممكن أن تجبر هذه الخطوة الاستراتيجية إسرائيل على توجيه ضربة استباقية ضد إيران، ما يؤدي بالتالي إلى اندلاع حرب إقليمية.
إن سياسة واشنطن اليوم هي سياسة ردع تهدف إلى منع طهران وحلفائها من التحكم بالاقتصاد العالمي عبر السيطرة على الممرات المائية لذلك بتنا نرى عودة الولايات المتحدة بأساطيلها الى البحار الدافئة والبقاء في المياه الجيوسياسية المحفوفة بالمخاطر.
القرار الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا يغير الديناميكيات الأساسية الموجودة. وما يزال المجتمع الدولي ينظر إلى الوضع في البحر الأحمر باعتباره نتيجة لاستخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنع التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في غزة. وبدون قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها، فمن غير المعقول مطالبة الحوثيين بالتوقف عن أساليب الضغط لتحقيق وقف إطلاق النار المنشود حسب ما يراه بعض السياسيين.
ولم تقلل قرارات مجلس الأمن السابقة ضد الحوثيين من مواقفهم المعارضة للسياسة الأميركية إذ يرون أن سعي واشنطن نحو المواجهة ينطلق من موقع الضعف من خلال اصطفافها مع تل أبيب التي لا تملك ترف الوقوع في هزيمة استراتيجية تهدد وجودها.
إن الدعم الساحق لوقف إطلاق النار في غزة، والذي صوتت له 153 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأيدته 13 دولة في مجلس الأمن، يسلط الضوء على الضرورة الإنسانية العالمية. لكن الفيتو الأميركي حال دون تبني القرار في مجلس الأمن، كما أن عدم توفر الأدوات الفعالة أعاق تنفيذه في الجمعية العامة التي هي بمثابة هيئة تشريعية بينما السلطة التنفيذية تتمثل بمجلس الأمن وهو ما دفع جنوب أفريقيا لتقديم دعوى ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، الذراع القضائية للأمم المتحدة.
علاوة على ذلك، فإن دخول إيران مؤخراً إلى البحر الأحمر، والذي تجسد في السيطرة على ناقلة نفط أميركية، يفتح الباب أمام تصعيد موازٍ. ومع صعوبة تهدئة الأجواء دون وقف العدوان على غزة، والصراعات المستمرة على حدود إسرائيل من الشمال وعلى حدود لبنان، وركود الأفق السياسي، فإن المنطقة على برميل بارود.
وفي الختام، فإن قرار واشنطن بمواجهة الحوثيين في اليمن هو مسار خطير يهدد بتفاقم الوضع أكثر. ومن الضروري إعطاء الأولوية للجهود الدبلوماسية، ووقف العدوان على غزة، والسعي إلى حل سلمي يدعم السيادة الوطنية والكرامة لجميع الأطراف المعنية. التصعيد لا يؤدي إلا إلى المزيد من العنف وعدم الاستقرار، لا يكون فيه رابح لأن الجميع خاسرون في النهاية في أي مواجهة عسكرية يدفع ثمنها الشعوب.

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