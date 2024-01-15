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تكميلية التوجيهي تطوي شراعها وتعبر لجة الامتحانات بسلاسة

1/15/2024 10:04:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر على وقع البهجة والفرح وارتفاع منسوب الإشادة بالأسئلة، اختتمت أمس الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للعام الحالي، التي كانت بدأت أولى جلساتها في 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وتوجه نحو 28244 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية أمس؛ لأداء آخر جلسة من جلسات الامتحان، حيث امتحن طلبة العلمي في مبحث الكيمياء، والورقة الثانية في مبحث العربي تخصص للفرعين الأدبي والشرعي.
في حين، امتحن طلبة الفرعين الزراعي والاقتصاد المنزلي في مبحث الكيمياء، وطلبة الفرع الصناعي بالورقة الثانية في مبحث العلوم الصناعية الخاصة، وفي الورقة الثانية لمبحث إنتاج الطعام وخدمته لطلبة الفندقي والسياحي.
ورغم تعدد المباحث والفروع، أبدى معظم الطلبة ارتياحهم لسير الامتحان، لافتين إلى أن قاعات الامتحان شهدت أجواء مريحة وهادئة، وسط انضباط ملحوظ من قبل الطلبة والمراقبين.
وأكد طلبة في أحاديثهم لـ"الغد"، أن أسئلة أمس كانت سهلة ومباشرة، ومن ضمن المنهاج المقرر، مضيفين أن الوقت المخصص للامتحان كان كافيا، والأسئلة راعت القدرات والمستويات الفردية بين الطلبة.
وأجمع طلبة من الفرعين الأدبي والشرعي على أن أسئلة مبحث العربي تخصص الورقة الثانية، جاءت مناسبة وسهلة وواضحة ومراعية للفروقات الفردية بين الطلبة ومن ضمن المنهاج المقرر، لافتين إلى أن المدة الزمنية كافية.
الطالب عمر العمد (أدبي)، قال إن أسئلة امتحان عربي تخصص الورقة الثانية كانت سهلة ومباشرة وضمن المقرر المدرسي، لافتا إلى أن المدة الزمنية المخصصة للامتحان كانت كافية للإجابة عن الأسئلة.
فيما رأت فرح سعيد، من الفرع الأدبي أيضا، أن الامتحان يعد سهلا ولم يكتنفه الغموض ويتناسب مع قدرات الطلبة، وأن الطالب المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنه بسهولة والحصول على علامة مرتفعة.
واعتبر محمد إبراهيم "شرعي" أن الأسئلة تراوحت بين السهل والمتوسط لكنها مريحة بشكل عام، مؤكدا أن الطالب المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنها بسهولة.
من جهتهم أبدى طلبة الفرع العلمي ارتياحهم لمستوى ونمطية الأسئلة.
وأعربت علياء محمد، عن ارتياحها ورضاها عن الامتحان، مبينة أن أسئلة الكيمياء كانت واضحة وتتناسب مع قدرات الطلبة.
وأشار الطالب حازم حسن إلى أن الأسئلة كانت مناسبة ويمكن وصفها بالسهلة مقارنة بأسئلة الدورة الماضية.
أما أستاذ مبحث الكيمياء محمود القروم فقال إن الأسئلة جاءت سهلة وبمتناول أيدي الطلبة، مبينا أن الطالب المتمكن من دراسته يستطيع تحقيق علامة كاملة.
وأكد أن الامتحان يراعي الفروقات الفردية بين الطلبة، لافتا إلى أنه يعد أسهل من أسئلة الدورة الامتحانية السابقة.
ورأى طلبة فروع الصناعي والسياحي والزراعي والاقتصاد المنزلي أن أسئلة المباحث التي تقدموا إليها كانت ضمن المنهاج المقرر، ولا غموض فيها، وأجواء الامتحان كانت مريحة والمدة الزمنية كافية.
وهذا ما أكده الطالب عبدالله سليمان (صناعي) بأن أسئلة الورقة الثانية للعلوم الصناعية الخاصة جاءت "مريحة بشكل عام ومن المنهاج والكتاب المدرسي، ومناسبة لجميع المستويات والقدرات".
وبين محمد فريحات (زراعي) أن المدة كانت "كافية للإجابة عن الأسئلة بمبحث الكيمياء، ومناسبة لجميع المستويات وسهلة للمتمكن من دراسته".
واعتبر علي حمدان من الفرع الفندقي والسياحي أن امتحان مبحث إنتاج الطعام وخدمته كان ضمن مستوى المتوسط، ويراعي الفروقات الفردية بين الطلبة، وأن الوقت كان مناسبا لطبيعة الأسئلة.
إلى ذلك، اتسمت جلسات الدورة التكميلية لهذا العام بانسيابيتها وبسهولة الأسئلة بشكل عام، وغياب متلازمة المصطلحات التي كانت تسود غالبا، على غرار "بالغ الصعوبة"، و"عدم كفاية الوقت"، و"فوق المستوى التحصيلي".
ولعل الأمر المفصلي بهذه الدوره الامتحانية هو ما تعلق بأوراق امتحانات المباحث الرئيسة، التي تشمل الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم الحياتية، إضافة إلى اللغتين العربية والإنجليزية، حيث كان شبه إجماع من قبل الطلبة والمعلمين بأن الأسئلة "مناسبة" و"مريحة" و"من الكتاب المدرسي المقرر"، ولا يمكن وصفها بـ"الصعوبة البالغة"، أو بأنها "فوق المستوى التحصيلي للطلبة"، فضلا عن أن الوقت المخصص للسواد الأعظم من أوراق الامتحان لهذه المواد كان كافيا.
وما يدل أيضا على انسيابية الامتحانات هو انخفاض عدد الاعتراضات من الطلبة خلال هذه الدورة، خلافا للدورات الماضية، ويأتي ذلك في وقت سجلت لجان الامتحان، 469 مخالفة على مدى 11 جلسات امتحانية لغاية أمس، بحسب مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد شحادة.
وقال شحادة لـ"الغد" إن لجان الامتحان اتخذت الإجراءات المناسبة بحق مرتكبي هذه المخالفات تراوحت بين إلغاء مبحث لـ22 مشتركا، وحرمان دورة امتحانية لـ35، وحرمان من دورتيين متتاليتين لـ 412.
وتابع أن الامتحان في جميع أيامه سار سيرا حسنا من دون وجود معيقات، غير تلك التحديات المعتادة التي تعاملت معها طواقم الوزارة في حينها.
وفيما يتعلق بالأوراق الامتحانية، أكد أن الوزارة أعدت الأسئلة وفق جدول مواصفات مدروس بعناية، وجاءت متوازنة ولم تخرج عن المنهاج المقرر، وراعت الفروق الفردية بين الطلبة، وخصص لها الوقت المناسب، لافتا الى أن نسبة الملاحظات أو الشكاوى على طبيعة الأسئلة التي كانت تلقتها غرفة العمليات "منخفضة، ولا تكاد تذكر".
أما في ما يتعلق بالتصحيح، فبين شحادة أن عملياته تجري على قدم وساق، في إدارة الامتحانات والاختبارات، وأن تلك العمليات تجري وفق الخطط المعدة لها، وستعلن النتائج حال الانتهاء منها وما يتبعها من عمليات تفتيش وتدقيق ومطابقة وغيرها من العمليات.
وأشار إلى أن لجان التصحيح انتهت من تصحيح إجابات المشتركين في 4 مباحث هي التربية الإسلامية واللغة العربية (المشترك)، والرياضيات، واللغة الإنجليزية.
وأوضح أن إعلان نتائج التكميلية سيكون في النصف الأول من شباط (فبراير) المقبل، لافتا إلى أن الوزارة لن تحدد موعد إعلان النتائج، الا بعد التأكد من الإجراءات المتمثلة بالتفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الإجابات، وإدخال العلامات قبل الاستخراج النهائي للنتائج.
ولم تشهد أسئلة الامتحانات في هذه الدورة أي غموض أو التفاف في صيغة السؤال او أي أخطاء علمية، بحسب معلمين.
وفي هذا الصدد، يقول أستاذ اللغة الإنجليزية الدكتور سمير الجمال إن امتحان اللغة الإنجليزية يمكن وصفه بـ"السهل المائل للمتوسط"، وجاء مراعيا لقدرات الطلبة المختلفة.
وبين الجمال أن الطلبة في هذه الدورة لم يشكوا من طبيعة الأسئلة الواردة في الامتحانات، وبدا ذلك واضحا من عدم وجود إجماع بينهم على صعوبة امتحان ما، وإن وجدت فهي انطباعات شخصية وليست عامة.
وأكد أن امتحانات هذه الدورة، لاسيما اللغة الإنجليزية، جرت بانسيابية عالية، وضمن التوقعات، وشبه خالية من الصعوبة، داعيا وزارة التربية والتعليم إلى الثبات على مستوى الامتحان سنويا، واتباع مستوى المتوسط في الأسئلة، والتقليل من الأسئلة التي تتطلب مهارات وقدرات عليا.
وفيما يتعلق بمبحث الفيزياء، قال الأستاذ نعيم دحبور إن الامتحان للفرع العلمي كان متوسطا، وفي متناول أيدي الطلبة.
وأوضح دحبور أن تباين وجهات النظر عقب كل امتحان هو أمر طبيعي ووارد لكنه في نهاية المطاف لا يدل على صعوبة الامتحان من عدمه، فالمؤشر الحقيقي يكمن في نتيجه الطلبة في هذا المبحث، ومعدل النجاح فيه.
ولفت الى أن الدورة الحالية لم تشهد أي أخطاء علمية في الاسئلة او منغصات حول طبيعتها فيما يتعلق بغموضها أو التفافها حيث يحتاج الطالب إلى وقت لاستيعاب المطلوب من السؤال.
وبينما كان امتحان الرياضيات؛ يقف عائقا أمام وجه الممتحنين في الدورات الامتحانية الماضية، نجح الطلبة في هذه الدورة بتجاوزها، دون شكاوى ملحوظة وفقا لما أكده أستاذ مبحث الرياضيات أسامه العكور بقوله إن "الرياضيات تعد من المباحث التي عادة ما تفرض ردود فعل متباينة بين الطلبة وذلك ليعود لطبيعة المادة".
وبين العكور أن امتحانات هذه الدورة في مجملها كانت مريحة ومناسبة لقدرات الطلبة وخالية من الصعوبة البالغة.
وأشار إلى أنه في الدورة الحالية جاءت الملاحظات على مستوى الأسئلة أقل من الأعوام الماضية، نتيجة للارتياح الذي أحسه الطلبة، ومرده أنهم التزموا بالكتاب المدرسي ولم يشتتوا أنفسهم أثناء الدراسة باللجوء إلى مصادر أخرى.
وأكد أن أسئلة الرياضيات في الورقتين للفرعين العلمي والأدبي جاءت متوازنة ومريحة للطلبة وجميع أفكارها من الكتاب المدرسي المقرر.

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