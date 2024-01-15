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100 يوم من الحرب على غزة: الأردن مستمر بدعم الفلسطينيين والدعوة لوقف شلال الموت

1/15/2024 10:04:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يستمر الأردن بمساندته للفلسطينيين، أكان ذلك في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وهو ما يتمثل بحراك سياسي ودبلوماسي وشعبي ما يزال مستمرا، في ظل جنون صهيوني انطلق من عقاله منذ 100 يوم، ألقى خلالها آلاف الأطنان من حمم الإبادة الجماعية التي استهدفت بر وبحر وأجواء القطاع، ونفذت حصارا وحشيا استخدمت فيه التجويع والتشريد والحصار والتضليل، لتحقيق عمليتها الابادية التي فضحت وجه الكيان ومن وقفوا الى جانبه، وكشفت عن ازدواجية المعايير، وازدراء القانون الانساني والقانون الدولي.
قتل الصهاينة الأطفال والنساء والشباب وكبار السن والفئات الضعيفة في القطاع، ومارسوا أبشع صنوف الاجرام الإبادي، في محرقة غير مسبوقة في التاريخ البشري، وداسوا على القانون الدولي ومواثيق الأمم التي تشدقوا بها عقودا طويلة.
100 يوم من العزلة وبحر من الدم أغرق الاحتلال غزة بدم أبنائها، لكن الأردن لم يقف مكتوف اليدين أو معصوب العينين، رفع صوته عاليا، وفي كل دوائر صنع القرار الدولي ورفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وبادر بإدخال المساعدات عبر إنزالات جوية أو عن طريق الحدود البرية، وكان جلالة الملك عبد الله الثاني يقود هذا الجهد بكل بقوة واقتدار.
جلالته أكد أكثر من مرة في لقاءاته واتصالاته وجولاته المستمرة على دول العالم وفي المحافل الدولية والعربية، يدعو لضرورة وقف الحرب على غزة، ورفض أي شكل من أشكال النكبة والتهجير للفلسطينيين، ومنع الحصار وسياسة التجويع.
في الأمم المتحدة، حشدت وزارة الخارجية الأدلة والمسوغات، لكي تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يوقف العدوان الوحشي، وقد شكل تبنيها مشروع قرار تقدمت به الأردن، مطالبة فيه بوقف هذه الحرب العدوانية، وإيصال المساعدات لأهالي القطاع؛ خطوة أردنية مهمة، للضغط على الكيان المحتل، وفضح جرائمه الوحشية.
وأكد جلالته في خطاباته ولقاءاته التي بدأت بقمة السلام في القاهرة، مرورا بقمة الرياض، وصولا إلى منتدى جنيف للاجئين، وخطابه في موقع الإبادة الجماعية برواندا، والقمة الثلاثية في العقبة، بأن الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين دليل على فشل المجتمع الدولي في إنصافهم، وضمان حقوقهم في الكرامة وتقرير المصير، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد جلالة الملك على ضرورة تعزيز التنسيق بين الأطراف الدولية لردم الفجوات، وتجنب ازدواجية الجهود وحصر التحديات في القطاع، للعمل تشاركيا على توفير المساعدات وإيصالها ضمن آليات مستدامة، والبدء بعملية جادة للسلام في المنطقة، وعدم السماح بإعاقتها تحت أي ظرف، وإلا فإن البديل هو التطرف والكراهية والمزيد من المآسي.
وهب الأردنيون لتلبية احتياجات إخوانهم الطبية والغذائية، وكان جلالة الملك في مقدمة الصفوف، يوجه بإرسال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في القطاع بأقصى سرعة، وقامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بجهودها المتواصلة منذ عام 2008، بجمع وإرسال المساعدات إلى فلسطين وغزة تعزيز لصمود الاهل هناك.
وجاءت المستشفيات الميدانية العسكرية الأردنية المزودة بطواقم من ذوي الاختصاصات الطبية، لتمثل أحد أهم أشكال الدعم بتقديم الرعاية الطبية لمن تعرضوا للإصابة جراء الاعتداءات الصهيونية الوحشية والمتكررة على الاهالي في غزة، وإرسال مساعدات طبية وإغاثية، عبر جسر جوي من مطار ماركا العسكري إلى مطار العريش في مصر، تشمل مواد طبية وغذائية وإغاثية، وتنفيذ إنزالات لمساعدات طبية عاجلة جوا للمستشفيين الميداني العسكري في مدينة غزة، والخاص/2 في خان يونس، بواسطة المظلات.
وانطلاقا من دور الأردن في التخفيف من آثار العدوان الغاشم الذي تعرض له القطاع بعد 7 اكتوبر، وخروج مستشفيات غزة عن العمل، وبتوجيهات من جلالة الملك واصل الأردن دعمه المستمر للفلسطينيين، بإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة إلى مدينة خان يونس بسعة استيعابية 41 سريرا، بمختلف الأقسام والعيادات وبسعة 41 حاضنة، تديريها 145 كفاءة طبية من الخدمات الطبية الملكية، إلى جانب المستشفيين الميداني الأردني نابلس/1، وغزة/1 الذي أرسل في كانون الثاني (يناير) 2009 واستمر مدة 15 عاما، واستقبل أثناء هذه المدة نحو مليوني مراجع غزي، وكان أول مستشفى عربي يصل للقطاع.
وبلغ المجموع الكلي للمراجعين في "ميداني نابلس/1" منذ 23 من تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى 11 الحالي، نحو 20936، وأجرى 497 عملية، بالإضافة لإدخال 106 حالات، وبلغ عدد طائرات المساعدة المرسلة من خلال الهيئة الخيرية وشركائها، منذ الحرب وحتى اليوم نحو27، بينما بلغ عدد شاحنات المساعدات المرسلة عبر الهيئة وشركائها 133 و48000 مستفيد ومستفيدة و5000 طن مواد إغاثية وغذائية وطبية في المستودعات.
ومع استمرار القصف الصهيوني المكثف على أنحاء القطاع كافة، استشهد نحو 24 ألفا منذ الــ7 من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، منهم 70 % من النساء والأطفال، وأصيب نحو 64 ألفا، غالبيتهم من الأطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وتشير التقديرات إلى أن 8000 شخص مفقود تحت الأنقاض، وما تزال كمية المساعدات التي تصل غزة غير كافية إلى حد كبير.
وتتعرض المرافق الطبية لهجمات لا هوادة فيها، بينما تكتظ بحالات الصدمة، وتعاني نقصا حادا في الإمدادات والمعدات الطبية والكهرباء والوقود، اذ يعمل 15 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة جزئيا، منها 9 في الجنوب، و6 في الشمال، تلقت الدعم لاستئناف العمليات الأساسية جزئيا.
وتقدم المستشفيات في الشمال حاليا خدمات رعاية الأمومة والصدمات والطوارئ، لكنها تواجه تحديات عدة، كنقص الطاقم الطبي مثل الجراحين المتخصصين وجراحي الأعصاب وموظفي العناية المركزة، وفي المنطقة الجنوبية، تعمل المستشفيات الـ9 التي تعمل جزئيا بـ3 أضعاف طاقتها، ما يؤدي لتفاقم النقص الحاد في الإمدادات الأساسية والوقود.
وتواجه غزة نفادا خطرا في مخزون اللقاحات، ما يسهم بحدوث أكثر من 360 الف حالة من الأمراض المعدية في ملاجئ (الأونروا)، كما تشكل البقايا المتحللة خطرا في حدوث أزمة في الصحة العامة.
ويواجه الناس في غزة ضغوطا نفسية شديدة يوميا، بما في ذلك القصف والحواجز الشديدة التي تحول دون تلبية الاحتياجات الأساسية، بالإضافة للإصابات الجسدية الخطرة كفقدان أجزاء من الجسم، وتتفاقم هذه التحديات بسبب التأثير المدمر لرؤية جثث الضحايا من حولهم وفقدان أفراد الأسرة والمنازل والكرامة، كما يشخص أكثر من 2000 شخص بالسرطان كل عام، بينهم 122 طفلا.
وهناك أكثر من 52 ألف امرأة حامل، وحوالي 183 ولادة يوميا، و5500 طفل ولدوا الشهر الماضي، و61 % حاضنة في الشمال تحتاج إلى كهرباء، و130 طفلا خداج يعتمدون على الحاضنات، إذ تواجه النساء الحوامل والأطفال النازحون في الملاجئ تحديات مثل العطش وسوء التغذية وعدم كفاية الرعاية الصحية والجفاف وأمراض الجهاز التنفسي والجلدية والبرد الشديد ونقص التطعيمات.
وخلال 100 يوم قيد الاحتلال الصهيوني، إدخال كل شيء للقطاع، ما يعني دفع المدنيين الفلسطينيين في غزة نحو المجاعة، وفي هذا ذكرت منظمة (اليونسيف) أن 90 % من الأطفال دون الـ2 من العمر يواجهون فقرا غذائيا حادا.
وتضررت 94 منشأة صحية، منها 26 مستشفى، و121 سيارة إسعاف متوقفة عن العمل، بيد أن الضرر لحق بالبيئة الطبيعية بكاملها، وتشمل الماء والهواء والتربة، عبر استخدامها أسلحة الدمار الشامل المحرمة دوليا، كالأسلحة الكيميائية والمشعة والفسفور الأبيض واليورانيوم المنضب وغيرها مما يقصف بها الأبرياء المدنيين في فلسطين، كما أثرت زيادة الغازات والدخان والغبار، سلبا على نوعية الهواء الذي غدا مسببا لكثير من الأمراض التنفسية.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد النازحين نحو مليوني نازح، و8822 حالة اعتقال، و3 ملايين و550 ألف وحدة سكنية متضررة، منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن.
ونتيجة للإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بلا هوادة ضد المدنيين العزل في غزة، عقدت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية الخميس الماضي، أولى جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع.
وقال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، إن تل أبيب تكثف جرائمها وأعمال الإبادة الجماعية في فلسطين منذ عام 1948. وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن رد تل أبيب على عملية طوفان الاقصى، تجاوز الخطوط بشنها هجوما كبيرا على غزة.-(بترا)

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