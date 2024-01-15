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إخفاق متواصل.. الاحتلال يفشل بالسيطرة على محور فيلادلفيا

1/15/2024 10:04:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين تظل المفارقة السردية تُلازم قرار الاحتلال بمواصلة عدوانه ضد قطاع غزة، والذي جدده أمس، رغم خسائره العسكرية والاقتصادية الفادحة ومأزقه الحكومي وارتفاع وتيرة سخط الشارع الصهيوني، وفشل أهدافه، أسوة بتلقيه صفعة حديثة حينما أحبطت المقاومة الفلسطينية مخططه لاحتلال "محور فيلادلفيا"، بوصفه ممراً صهيونياً حيوياً لمشروعه بالتهجير.
وتشخص غرابة مزاعم رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، بإصراره على تحقيق أهدافه بعد دخول عدوانه شهره الرابع، لأجل مكاسب شخصية بعيداً عن معاكستها للوقائع الميدانية ولمواقف أوساط سياسية وعسكرية صهيونية بدأت تأخذ حيزها الأكبر لناحية وقف العدوان والتفاوض مع حركة "حماس" لإبرام صفقة جديدة لتبادل ألأسرى.
غير أن وقف العدوان يعني بالنسبة "لنتنياهو" انتهاء صلاحية مستقبله السياسي وبدء محاكمة تهم الفساد، ولربما التحقيق في إخفاقات عملية 7 أكتوبر، بما يجعله يسعى لإطالة أمد حرب الإبادة الجماعية، عساه ينجز في وقتها الضائع ما أخفق به سابقاً قد يشفع له أمام الغضب الداخلي المتصاعد، على غرار تظاهر آلاف المستعمرين منذ 24 ساعة للمطالبة باستعادة أسراهم.
وعلى وقع توتر الضفة الغربية حد الغليان إثر عملية طعن ودهس مستوطنين أسفرت عن مقتل أحدهم؛ فإن الاحتلال يرتكب المزيد من جرائمه، أسوة بـ 11 مجزرة جديدة أدت لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، بينما دخلت الصين على خط الدعوة لعقد مؤتمر دولي واسع لبحث الوضع في قطاع غزة، من دون رفع سقف التوقعات منه إزاء الدعم الأميركي والغربي للاحتلال.
ويبدو أن الاحتلال يبحث عن أي صيغة "إنجاز" واهية عبر محاولة السيطرة العسكرية على محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة، لغلق المنطقة الحدودية لعزل حركة "حماس" والقضاء عليها، باعتباره وفق تصريح "نتنياهو"، "أحد أهداف الحرب الجارية في غزة"، وسط تحذير فلسطيني من تلك الخطوة التي تعد باتجاه التهجير.
ويسعى الاحتلال في إطار عمليته العسكرية الجديدة، لإبعاد المقاومة الفلسطينية من معبر "رفح" الواقع على المحور في أقصى جنوبي قطاع غزة، وتشمل معبر رفح، ولربما خيار نقل قوات احتلالية إلى معبر "فيلادلفيا" لاحقاً، حيث تزعم حكومة الاحتلال أن هذه الخطوة "استراتيجية إسرائيلية لهزيمة حماس"، ومنع تكرار عملية "طوفان الأقصى".
ولكن خطة الاحتلال بشأن محور "فيلادلفيا" تلقت صفعة من خلال تصدي المقاومة الفلسطينية ميدانياً عبر محاور تلك المنطقة لأي تقدم أو مسعى للسيطرة العسكرية من قبل جيش الاحتلال، أو من خلال السيطرة الكاملة على الحدود.
ويزيد من ذلك الموقف المصري الصلب الذي أكد "ضبط مصر لحدودها (مع قطاع غزة) والسيطرة عليها بشكل كامل".
يأتي ذلك في ظل تواصل عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة؛ حيث أفاد الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني، محمود بصل، باستشهاد أكثر من 22 شخصًا وإصابة عدد آخر في قصف جوي كثيف استهدف وسط قطاع غزة.
وأشار بصل إلى أن أكثر من 70 % من شمال قطاع غزة لم يعد صالحًا للحياة جراء قصف الاحتلال المتواصل، لافتاً إلى أن أكثر من 45 فردا من طواقم الدفاع المدني استشهدوا منذ بدء العدوان على القطاع.
وشن الطيران الحربي الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما جددت المدفعية الصهيونية قصفها للمربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابات المئات بجروح متفاوتة.
وتركزت الغارات الكثيفة على خانيونس، ودير البلح، ورفح، وسط قصف متواصل لمخيمي البريج والمغازي واستهداف خيام للنازحين في منطقة المواصي، بالتزامن مع اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من جيش الاحتلال، في مختلف مناطق التوغل، بينما احتدمت المعارك بمحاور التوغل بوسط وجنوب مدينة خانيونس.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 33 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، جراء قصف الاحتلال لعشرات لمنازل في مدينة غزة، فيما وصف المتحدث باسم الهلال الأحمر الأوضاع في قطاع غزة بـ"الكارثية"، بسبب البرد الشديد وظروف النزوح.
وبينما تكافح مدينة غزة لإعادة الحياة إلى شوارعها بعد تراجع دبابات الاحتلال من معظم شوارع المدينة منذ نحو عشرة أيام، فإن جيش الاحتلال يواصل تدمير المباني في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، ومنها مدرسة وروضة ومسجد بشمال النصيرات.
وارتكب جيش الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية 11 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 125 شهيداً و265 إصابة، مما يؤدي لارتفاع حصيلة العدوان إلى أكثر من 24 ألف شهيد، و60 ألفاً و317 مصاباً، وأكثر من 8 آلاف مفقود، وتدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية.

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