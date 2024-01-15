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تفاصيل قصف الحرس الثوري الإيراني مواقع في العراق وسوريا (فيديو)

1/15/2024 10:04:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قصف الحرس الثوري الإيراني في وقت مبكر اليوم الثلاثاء ما سماها "مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران" في العراق وسوريا.
وأبلغت 3 مصادر أمنية رويترز بأن مطار أربيل أوقف حركة الملاحة الجوية بعد سماع دوي انفجارات في أجواء مدينة أربيل الواقعة في إقليم كردستان شمال العراق.
وقال الحرس الثوري إن القصف يأتي ردا على "الأعمال الإرهابية" الأخيرة داخل إيران.
وأضاف أنه استهدف أيضا قيادات وتجمعات "إرهابية" في سوريا مسؤولة عن التخطيط لهجوم كرمان في إيران.


وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقع تفجير مزدوج بالقرب من قبر القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوبي إيران وأسفر عن مقتل نحو 100 شخص.
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية هجوم كرمان الذي حدث أثناء مراسم وفعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال سليماني في غارة أميركية بمطار بغداد.

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