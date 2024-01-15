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إصابات بين جنود الاحتلال على الحدود بين مصر وإسرائيل

1/15/2024 10:04:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على مسلحين في المنطقة الحدودية مع مصر قرب نيتسانا.
وأضاف المتحدث أنه تم رصد إصابات خلال الاشتباك، مشيرا إلى أن نحو 20 مشتبها فيهم -بينهم مسلحون- وصلوا من مصر إلى المنطقة الحدودية.
من جهتها، تحدثت القناة السابعة الإسرائيلية عن تبادل إطلاق نار غير معتاد على الحدود مع مصر.
ونقلت حسابات فلسطينية على منصة "إكس" (تويتر سابقا) عن وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مسلحين قتلوا وأصيب جنود إسرائيليون في الاشتباكات.

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