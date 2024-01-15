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نادي الأسير: جيش الاحتلال يسرق عائلات الأسرى الفلسطينيين

1/15/2024 10:04:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اتهم "نادي الأسير" الفلسطيني (حقوقي مقره رام الله)، جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ"سرقة ومصادرة أموال وذهب وممتلكات من عائلات الأسرى الفلسطينيين"، خلال عمليات المداهمة والاعتقال التي ينفذها في الضفة الغربية منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وذكر النادي في بيان، أن "قوات الاحتلال تنفذ سرقات ومصادرات لأموال وذهب ومقتنيات وسيارات من عائلات الأسرى، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة التي أحدثتها داخل المنازل التي تقتحمها".
ووفقا للبيان، فقد طالت الاقتحامات خلال الفترة الماضية محلات للصرافة، حيث تم خلالها الاستيلاء على أموال تقدر بملايين الشواكل دون أي وجه حق.
وكانت قوات الاحتلال قد دهمت مَحالّ صرافة عدة في محافظة رام الله والبيرة والخليل وجنين وطولكرم، ورافق الاقتحام مصادرة ملايين الشواكل (الدولار يساوي 3.62 شواكل)، واعتقال 21 من مالكي تلك الشركات والعاملين فيها، وفق بيان لجيش الاحتلال ، في حين تحدثت هيئة /البث/ العبرية عن مصادرة 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار).
وذكرت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، أنه "منذ بداية الاجتياح البري للقطاع، استولى الجيش على 5 ملايين شيكل، تم تحويلها إلى القسم المالي بوزارة الدفاع".
وفقا لتقرير نادي الأسير، فإن "الاحتلال انتهج سياسة الاستيلاء على الأموال والممتلكات، التي تصاعدت على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل كبير، وتحولت إلى إحدى أبرز السياسات الثابتة، وتركزت بشكل أساسي في القدس، من خلال استحداث قوانين وتشريعات، لشرعنة عمليات الاستيلاء".
ولفت التقرير إلى أن "أكثر المناطق التي سُجل فيها الاستيلاء والسرقات، محافظة القدس التي تشهد هذه السياسة بشكل أساسي، ومحافظة الخليل وتحديدا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

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