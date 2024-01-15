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أول رد أميركي على ضربات الحرس الثوري الإيراني

1/15/2024 10:04:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض أن واشنطن على اتصال ببغداد فيما يتعلق بالوضع حول الهجمات التي نفذتها إيران على مدينة أربيل، وتعتبرها ضربات "متهورة وغير دقيقة".
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون: "لقد قمنا بمراجعة التقارير وتتبعنا الصواريخ التي سقطت في شمال العراق وشمال سوريا. ولم تُصب أي قوات أمريكية أو مواقع أمريكية. نحن على اتصال مع كبار المسؤولين العراقيين وكذلك المسؤولين الكردستانيين".
وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل تقييم ما حدث، لكن التقييم الأولي لواشنطن هو أننا نتحدث عن "سلسلة متهورة وغير دقيقة من الضربات" من قبل إيران.
وأضافت أن "الولايات المتحدة تدعم سيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الثلاثاء عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران بعدد من الصواريخ الباليستية.
وأفاد في بيان بأنه "ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية".
وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه أنه تم تدمير الأهداف، مشيرا إلى أنه سيكشف التفاصيل لاحقا.

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