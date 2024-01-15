بطولة الناشئات تقدم الموهوبات

بطولة الناشئات تقدم الموهوبات
التاريخ
1/15/2024 9:59:23 PM
(MENAFN
- Al Watan) نجحت النسخة الأولى لبطولة الاتحاد السعودي للناشئات في اكتشاف مواهب جديدة ستعطي قوة لمستقبل الكرة النسائية في المملكة. وشهد الأسبوع الحالي ختام منافسات دور المجموعات، حيث تأهل الشباب والهلال من المجموعة الأولى، وشعلة الشرقية والقادسية من المجموعة الثانية، والأهلي وأبها من المجموعة الثالثة، ومراكز التدريب الإقليمية وجدة من المجموعة الرابعة. وقد شارك في دور المجموعات من النسخة الأولى 18 فريقا، وشهدت منافساتها ظهور العديد من المواهب السعودية الناشئة، التي نجحت بعضها في الوصول للمنتخبات السعودية.
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