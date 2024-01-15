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بطولة الناشئات تقدم الموهوبات

1/15/2024 9:59:23 PM
(MENAFN- Al Watan) نجحت النسخة الأولى لبطولة الاتحاد السعودي للناشئات في اكتشاف مواهب جديدة ستعطي قوة لمستقبل الكرة النسائية في المملكة. وشهد الأسبوع الحالي ختام منافسات دور المجموعات، حيث تأهل الشباب والهلال من المجموعة الأولى، وشعلة الشرقية والقادسية من المجموعة الثانية، والأهلي وأبها من المجموعة الثالثة، ومراكز التدريب الإقليمية وجدة من المجموعة الرابعة. وقد شارك في دور المجموعات من النسخة الأولى 18 فريقا، وشهدت منافساتها ظهور العديد من المواهب السعودية الناشئة، التي نجحت بعضها في الوصول للمنتخبات السعودية.

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