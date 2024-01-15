إيزي رابي: العالم الذي صدق في نيته ونال مبتغاه

(MENAFN
- Al Watan) بعض البشر يرسلهم الله لإرشاد الناس لنفعٍ غائب عن أذهانهم، فيه تطور لهم، وإعمار لكوكبهم. من هؤلاء من يحظى بالشهرة والرفعة، والغالبية يتوارون خلف إنجازاتهم، ولا يكاد يعرفهم إلا من هو متصل بمجالهم.
من هؤلاء العالم الفذ النوبلي إيزدور (إيزي) رابي.
ما بين 1898 و1988 كانت رحلة حياة إيزي رابي، الذي ولد لأبوين يهوديين هاجرا من بولندا وهو طفل صغير إلى الولايات المتحدة، فترعرع في أحياء نيويورك الفقيرة بمعيشة متواضعة، ومليئة بتحديات أسرة مهاجرة. درس ونال الدكتوراة من جامعة كولومبيا، اتجه بعدها إلى أوروبا، معقل العلم آنذاك، ليتتلمذ على أيدي علمائها المرموقين من أمثال: أرنولد سمرفيلد ونيلز بور وغيرهما،
وبعد أن أصبح أكاديميًا بارزًا وعالمًا نوبليًا يشار له بالبنان، لم يكن إيزي يتوانى عن أن ينسب الفضل لأمه.
يقول رابي عن والدته: ((أمي جعلتني عالمًا دون أن تقصد.
فكل أم يهودية أخرى في بروكلين كانت تسأل طفلها بعد المدرسة: هل تعلمت شيئًا اليوم؟
أما أمي فقد كانت تقول لي: ((إيزي))، هل طرحت سؤالًا جيدًا اليوم؟
هذا الفرق - طرح الأسئلة الجيدة - جعلني أصبح عالمًا)).
من شاهد فيلم أوبنهايمر لربما يتذكر هذا العالم وموقفه الصادق من القنبلة الذرية حينما طلبه أوبنهايمر وهو زميله ورفيقه، للعمل معه على تصميم القنبلة.
كان جواب رابي صريحَا ومباشرًا: لا.. لعدة مبررات كان أهمها عدم رغبته في أن تتوج ثلاثة قرون من العلم بقنبلة!!
ولكن أمام إلحاح أوبنهايمر و((حاجته)) الماسة لعلم إيزي وخبرته، وافق الأخير على أن يكون مستشارًا لأوبنهايمر ((حشمة)) لصديقه. فقد كان رابي المستشار والأب الروحي لأوبنهايمر ومسدد خطاه. كما وصف ذلك العالم النوبلي هانز بيته.
وقد منعه إيمانه بمبدأه ومعتقده تجاه القنبلة الذرية من استلام مستحقاته المالية نظير الاستشارات التي قدمها لصالح مشروع مانهاتن.
لقد كان يتطلع إيزي لأن يسهم علمه في نفع الناس لا في هلاكهم، في الحفاظ على أرواحهم لا خسارتها، وقد قادته هذه النظرة المستنيرة، والنية الصادقة إلى تطوير علم الرنين المغناطيسي لنواة الذرة، والتي وضعت الأساس فيما بعد لتقنية التصوير بالرنين المغناطيسي، محدثةً ثورة في التشخيص الطبي. استحق إيزي على ذلك جائزة نوبل في الفيزياء ومنحت له في عام 1944.
لم يحظ إيزي بهالة إعلامية كما حظي بها أوبنهايمر، ولكن تأثيره في العلم والعلماء تجاوز تأثير أوبنهايمر وغيره بمراحل، فقد كان ملهمًا لطلابه، وقد حصل ثلاثة منهم على جائزة نوبل، ومن طلابه من أصبح وزيرًا مثل هارولد براون وزير الدفاع في عهد الرئيس كارتر.
أثناء الحرب العالمية عمل ايزي مع بعض العلماء في جامعة إم آي تي على تطوير أنظمة الرادار، وأسهمت تلك الإنجازات في كشف سفن وطائرات العدو الحربية بدقة عالية، قادت دفة الحرب في اتجاه انتصار الحلفاء.
وقد قال لي دوبريدج وهو أحد العلماء البارزين ورئيس جامعة كاليفورنيا للتقنية التي كان الدكتور أحمد زويل يعمل بها: ((القنبلة أنهت الحرب، ولكن الرادار هو من أكسبنا الحرب)).
بعد الحرب شارك إيزي في إنشاء مختبرات بروكهافن الوطنية، وخدم في العديد من اللجان الاستشارية، وقد كان معارضًا لتطوير القنبلة الهيدروجينية، ففي شهادته عندما طلب رأيه فيها من اللجنة المعنية بها لتقدم لرئيس الولايات المتحدة، ذكر إيزي أن القوة التدميرية لهذا السلاح تتجاوز الأهداف العسكرية، وتدخل في نطاق الكوارث الطبيعية. فلا يمكن أن تكون القنبلة الهيدروجينية - من الناحية العملية- إلا سلاحًا للإبادة الجماعية، ولا يمكن تبريرها على أي أساس أخلاقي. وكان يقول ((إن العالم سيكون أفضل من دون إدوارد تيلر))، الذي يعتبر أب القنبلة الهيدروجينية. وقد طالب بضرورة فرض سيطرة دولية على الأسلحة النووية والتعهد بعدم تطويرها.
فالعلم بالنسبة لإيزي -حسب تعبيره- هو امتداد للروح الإنسانية وهو متصل بجميع مناحي الحضارة البشرية، ويعطي معنى أعمق للأخلاق وبعدًا آخر للجمال. ويرى أن الفيزياء قربته إلى الله. وبقي معه هذا الشعور طوال سنوات اشتغاله بالعلم. وكلما جاءه أحد طلابه بمشروع علمي كان يسأله سؤالًا واحدًا فقط: هل سيقربك من الله؟
وقد طال به العمر ليشهد ما أنجزته أبحاثه على أرض الواقع، فعندما اشتد به المرض في الثمانينيات، فُحص بجهاز رنين مغناطيسي، فقال حينها: ((لقد رأيت نفسي في تلك الآلة... لم أعتقد أبدًا أن عملي سيصل إلى هذا الحد)).
وقد كتب الملحن الأمريكي آرثر روبرتس أغنية في إيزي يقول في مطلعها (ترجمة بتصرف):
((المسألة ما هي بتحصيل الأموال؛ المسألة بالمبادئ وراها
بعض الأشياء لو زمانك بها طال؛
المال يعجز لو بغى مشتراها)).
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