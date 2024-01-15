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الشركات المتعاقدة وملف التوظيف

1/15/2024 9:50:45 PM
(MENAFN- Al Watan) نشرت الصحف المحلية الأحد الماضي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت من خلال منصة أجير مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية، وذلك لتحسين بيئة العمل للسعوديين في منشآت القطاع الخاص. وتتضمن المبادرة احتساب معامل التوطين لحراس الأمن السعوديين لصالح المنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية، ويمكن لتلك المنشآت الاستفادة من المبادرة بعد تحقيق عدة ضوابط وشروط. أعلم تمامًا أن مثل هذه المبادرات التي تطلقها الوزارة الغاية والهدف منها تحسين بيئة العمل في المملكة ولكن السؤال: هناك عدة مشكلات حصلت مع الشركات المتعاقدة خاصة مع المتعاقدين والمتعاقدات وفيما يرتبط بالحراسات الأمنية والمرور، فهناك أكثر من 810 موظفات متعاقدات عملن بإخلاص تام ورفعن مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين بدليل شهادات الشكر والتقدير اللاتي حصلن عليها من المديرين في قطاعاتهن، ورغم ذلك تم استبعادهن من العمل من خلال الشركة المتعاقدة وتوظيف غيرهن بشكل رسمي وهن يطالبن بالحق في الوظيفة بعدما تم تسريحهن، هؤلاء الموظفات تم إفهامهن في المقابلات الشخصية أنه سيتم تثبيتهن بعد انتهاء مدة العقد وبعد سنتين تم إنهاء عقودهن، والنتيجة هي لا يوجد أي تثبيت أو تجديد للعقود خاصة أن بعضًا من هؤلاء المواطنات يمتلكن خبرة في مجال العمل، وهن مدرجات ضمن قوائم برنامج جدارة، والتي هي كفيلة بأن تؤهلهن للعمل! وهنا نقطة مهمة تستوجب الاهتمام أن شرط تحسين بيئة العمل وزيادة معدلات التوظيف وتحسين دخل المواطن، وهي من أهم أولويات وأهداف رؤية 2030 مرهون بدور اللجنة الوطنية للجان العمالية والموجودة في كل مناطق المملكة والتي تعد بمثابة النقابات العمالية الموجودة في كل دول العالم، والتي تدافع عن حقوق العمال وتعمل لصالح اهتمامهم، فتجدها تفاوض وتتحقق، خاصة أن الموظفين والموظفات تجدهم في حالة قلق أثناء التعاقد مع أي شركة فيمكن ومن دون سابق إنذار أن يأتي قرار الفصل في أي لحظة، أعتقد أن من مهام هيئة التأمين دراسة التأمين ضد الفصل التعسفي وضد البطالة كما هو موجود في بعض الدول المتقدمة، بحيث تكون هناك عدة تدابير إدارية وقانونية تضمن ألا يتم فصل الموظفين والموظفات دون إشعار مسبق، بحيث توجب في المرحلة الأولى إخطار كل من الموظفين واللجان العمالية الخاصة في وقت مبكر ثم يتم بعدها التفتيش والتحقيق والتفاوض مع أصحاب العمل، والمرحلة الثانية بعد استيفاء شروط الفصل تأتي مسألة رقابة أصحاب العمل في سداد كل المستحقات، أخيرًا أقول إطلاق مثل هذه المبادرات أمر مهم ومطلوب لتحسين بيئة العمل ولكن من الأهمية بمكان البحث عن حلول جذرية لمشكلات المنشآت المتعاقدة وموضوع الخصخصة، وعليه يجب مراجعة كل القوانين والشروط والإجراءات وكل الضوابط التشريعية من أجل حماية حقوق الموظف والموظفة.

MENAFN15012024000089011017ID1107724134

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