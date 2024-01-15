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مواهب جازان تتصدر المملكة

1/15/2024 9:50:44 PM
(MENAFN- Al Watan) يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم زيادة مراكز التدريب الإقليمية في منطقة جازان، إذ أبهرت المواهب التي توجد في المنطقة نائب المشرف العام على مراكز التدريب الإقليمية بالمملكة، صالح الداوود، في أثناء زيارته التفقدية لمركز جازان الإقليمي، في وقت يمارس فيه أكثر من 70 موهبة رياضية تدريباتهم الرياضية في مركز التدريب يوميا، وسط دعم ومتابعة الجهات الرياضية المختصة. وأكد الداوود أن جازان منبع للمواهب، والأهم هو الوصول إلى تلك المواهب، مشيرا إلى أن المحافظات متباعدة، وتحتاج إلى دراسة وأكثر من مركز إقليمي.

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