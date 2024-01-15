مواهب جازان تتصدر المملكة
التاريخ
1/15/2024 9:50:44 PM
(MENAFN
- Al Watan) يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم زيادة مراكز التدريب الإقليمية في منطقة جازان، إذ أبهرت المواهب التي توجد في المنطقة نائب المشرف العام على مراكز التدريب الإقليمية بالمملكة، صالح الداوود، في أثناء زيارته التفقدية لمركز جازان الإقليمي، في وقت يمارس فيه أكثر من 70 موهبة رياضية تدريباتهم الرياضية في مركز التدريب يوميا، وسط دعم ومتابعة الجهات الرياضية المختصة. وأكد الداوود أن جازان منبع للمواهب، والأهم هو الوصول إلى تلك المواهب، مشيرا إلى أن المحافظات متباعدة، وتحتاج إلى دراسة وأكثر من مركز إقليمي.
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