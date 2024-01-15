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الاتحاد يكتسح ذهب الملاكمة

1/15/2024 9:50:43 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتسحت لاعبات الاتحاد المركزين الأول والثاني، في بطولة تصفيات غرب وجنوب المملكة للملاكمة، إذ حققن 8 ميداليات ذهبية وفضية، مقابل 7 ميداليات للفائزين من الذكور.
تتويجتوج المدير التنفيذي لاتحاد الملاكمة وائل العطاس، ومدير فرع وزارة الرياضة بجازان المهندس سعد القحطاني، وأمين منطقة جازان المهندس يحي الغزواني، الفائزين والفائزات بالمراكز الأولى ببطولة تصفيات غرب وجنوب المملكة للملاكمة، وسط تنافس كبير بين المشاركين، وتنظيم مميز.
تأهل
تأهل 15 لاعبا ولاعبة للتصفيات النهائية المقبلة بالرياض، وتفوقت الرياضيات على الرياضيين في الملاكمة بـ53 % مقابل 47 % للرياضيين، وحصد اتحاد جدة المركز الأول، وتمثلت قائمة الفائزات من الإناث من لاعبات الاتحاد سمر طارق، ونور حميد فئة البراعم الميدالية الذهبية، وفاطمة البحيري، ونائلة محمد الميدالية الفضية براعم، وفي فئة الشباب حققت فجر طارق، ويارا الزعانين الميدالية الذهبية، ونوال خضر، ومنار القرني الميدالية الفضية، وعلى مستوى الشباب حقق لاعب الأهلي أحمد عداوي، ولاعب الاتحاد فراس حداد، ولاعب الوحدة بدر سليمان، ولاعب ضمك متعب القبيسي ذهبيات البراعم، وحقق لاعبا جرش والليث أنس الزهراني وعبدالله المسعري الميداليات الفضية للناشئين، ولاعب الأغر إلياس الجعيد برونزية البراعم.
مدرسة
يعد مدرب ضمك الوطني خالد عبدالرحمن أقدم مدرب وطني في المملكة في لعبة الملاكمة، حيث يملك خبرة أكثر من 30 سنة في اللعبة، مؤكدا أنه تم تأسيس مدرسة رياضية للعبة الملاكمة في النادي، وتم دعم المنتخبات المختلفة بأكثر من لاعبين مميزين، حققوا إنجازات كبيرة، وميداليات ذهبية، منها أول 3 ميداليات خليجية كانت من نصيب لاعبي ضمك، مشيرا إلى أن اللاعبين الصغار يملكون الشغف الكبير في اللعبة، ويعملون على صقل مهاراتهم وتنميتها وتدريبهم، مشيدا بدور اتحاد اللعبة في تطوير الملاكمةوتفعيلها على مستوى المملكة.
-8 ميداليات حققتها سيدات الاتحاد
-15 لاعبا ولاعبة تأهلوا للتصفيات النهائية
-مدرب ضمك أقدم مدرب وطني في اللعبة
-السيدات يتفوقن على الذكور في البطولة

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