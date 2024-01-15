الاتحاد يكتسح ذهب الملاكمة

(MENAFN
- Al Watan) اكتسحت لاعبات الاتحاد المركزين الأول والثاني، في بطولة تصفيات غرب وجنوب المملكة للملاكمة، إذ حققن 8 ميداليات ذهبية وفضية، مقابل 7 ميداليات للفائزين من الذكور.
تتويجتوج المدير التنفيذي لاتحاد الملاكمة وائل العطاس، ومدير فرع وزارة الرياضة بجازان المهندس سعد القحطاني، وأمين منطقة جازان المهندس يحي الغزواني، الفائزين والفائزات بالمراكز الأولى ببطولة تصفيات غرب وجنوب المملكة للملاكمة، وسط تنافس كبير بين المشاركين، وتنظيم مميز.
تأهل
تأهل 15 لاعبا ولاعبة للتصفيات النهائية المقبلة بالرياض، وتفوقت الرياضيات على الرياضيين في الملاكمة بـ53 % مقابل 47 % للرياضيين، وحصد اتحاد جدة المركز الأول، وتمثلت قائمة الفائزات من الإناث من لاعبات الاتحاد سمر طارق، ونور حميد فئة البراعم الميدالية الذهبية، وفاطمة البحيري، ونائلة محمد الميدالية الفضية براعم، وفي فئة الشباب حققت فجر طارق، ويارا الزعانين الميدالية الذهبية، ونوال خضر، ومنار القرني الميدالية الفضية، وعلى مستوى الشباب حقق لاعب الأهلي أحمد عداوي، ولاعب الاتحاد فراس حداد، ولاعب الوحدة بدر سليمان، ولاعب ضمك متعب القبيسي ذهبيات البراعم، وحقق لاعبا جرش والليث أنس الزهراني وعبدالله المسعري الميداليات الفضية للناشئين، ولاعب الأغر إلياس الجعيد برونزية البراعم.
مدرسة
يعد مدرب ضمك الوطني خالد عبدالرحمن أقدم مدرب وطني في المملكة في لعبة الملاكمة، حيث يملك خبرة أكثر من 30 سنة في اللعبة، مؤكدا أنه تم تأسيس مدرسة رياضية للعبة الملاكمة في النادي، وتم دعم المنتخبات المختلفة بأكثر من لاعبين مميزين، حققوا إنجازات كبيرة، وميداليات ذهبية، منها أول 3 ميداليات خليجية كانت من نصيب لاعبي ضمك، مشيرا إلى أن اللاعبين الصغار يملكون الشغف الكبير في اللعبة، ويعملون على صقل مهاراتهم وتنميتها وتدريبهم، مشيدا بدور اتحاد اللعبة في تطوير الملاكمةوتفعيلها على مستوى المملكة.
-8 ميداليات حققتها سيدات الاتحاد
-15 لاعبا ولاعبة تأهلوا للتصفيات النهائية
-مدرب ضمك أقدم مدرب وطني في اللعبة
-السيدات يتفوقن على الذكور في البطولة
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