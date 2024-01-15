(MENAFN
- Al Watan) فجر مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف رفض 3 لاعبين المشاركة مع الأخضر في كأس آسيا.
وأثار مانشيني الجدل باستبعاد سلمان الفرج وسلطان الغنام من القائمة الأولية لبطولة كأس آسيا، قبل أن يستبعد أيضًا الحارس نواف العقيدي من القائمة النهائية، ليرد عليه وكيل أعمال اللاعب نواف العقيدي، جراح الظفيري، بتدوينة على موقع التواصل الإجتماعي ((X))، مشيرا إلى أن هناك حلقة مفقودة في تصريح مانشيني.
قرار ذاتي
أكد مانشيني أن الثلاثي هم من قرروا عدم اللعب للمنتخب، وليس هو. وقال ما نصه: ((الفرج في أول معسكر قال لي إنه لا يريد أن يلعب مباريات ودية، والغنام أخبرني بأنه ليس سعيدًا باللعب للمنتخب، والعقيدي ذهب لمدرب الحراس قبل 3 أيام، وقال إنه لو لم يلعب أساسيا فلا يريد البقاء في المعسكر)).
وواصل: ((الغنام والعقيدي طلبا اللعب أساسيين، لكني أنا المدرب وصاحب القرار، وسألنا اللاعبين الثلاثة مرتين أو 3 عما إذا كانوا يرحبون بالانضمام للمنتخب، وكانت الإجابة لا)).
وضع غريب
سُئل مانشيني عن السبب الذي قد يدفع بعض اللاعبين لرفض اللعب مع منتخب بلادهم، فرد بقوله: ((أتفهم رغبة اللاعبين أصحاب الخبرة في اللعب أساسيين مع المنتخب، لكني لا أفهم لماذا يرفض لاعب شاب الانضمام للمنتخب ما دام لا يضمن مكانًا أساسيًا؟!)).
وتابع: ((هذا منتخب بلدك وليس ناديًا اجتماعيًا. أنت تمثل وطنك هنا، وعليك أن تكون سعيدًا. وضع العقيدي غريب، وأواجهه للمرة الأولى في حياتي، لكني أحترم كل المواقف، ولدي لاعبون آخرون في القائمة، وسنجد دائمًا لاعبين يرغبون في تمثيل بلادهم)).
حلقة مفقودة
كتب جراح الظفيري على حسابه الشخصي بمنصة ((X)) تدوينة قال فيها: ((قرأت تصريحات مدرب منتخبنا السعودي السيد مانشيني، وبصفتنا وكلاء الحارس نواف العقيدي فإننا، وقبل كل شيء، نتمنى التوفيق لمنتخبنا السعودي في مشواره في البطولة، الذي سيبدأ غدا بإذن الله، فالمنتخب يستحق من الجميع الدعم والمؤازرة في هذا الوقت المهم. أما عن تصريحات المدرب، فإننا نؤكد أننا نحترم قرارت السيد مانشيني الفنية، ولكن تصريحاته التي خرجت للإعلام لم تكن روايتها مكتملة، وفيها حلقة مفقودة، وسيتم إيضاح ذلك في بيان رسمي لاحقا)).
مطالبات بالتحقيق
طالب عدد كبير من المغردين والجماهير السعودية بفتح تحقيق شامل مع إدارة المنتخب والمدرب واللاعبين الثلاثة، لمعرفة الحقيقة والحلقة المفقودة التي كان يجب ألا تظهر للسطح قبل المحفل القاري، وقبل بداية أول مباراة للصقور في البطولة الآسيوية.
-مانشيني أكد أن سلمان الفرج رفض المشاركة في المباريات الودية
-المدرب بيّن أن سلطان الغنام ونواف العقيدي طالبا بالمشاركة أساسيين
-الإيطالي استغرب تصرف اللاعبين وأكد أنه لم يمر عليه مثله
-الظفيري يؤكد أن تصريحات المدرب غير مكتملة
-مطالبات جماهيرية بالتحقيق وإظهار الحلقة المفقودة
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