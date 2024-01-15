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حلقة مفقودة

1/15/2024 9:50:43 PM
(MENAFN- Al Watan) فجر مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف رفض 3 لاعبين المشاركة مع الأخضر في كأس آسيا.
وأثار مانشيني الجدل باستبعاد سلمان الفرج وسلطان الغنام من القائمة الأولية لبطولة كأس آسيا، قبل أن يستبعد أيضًا الحارس نواف العقيدي من القائمة النهائية، ليرد عليه وكيل أعمال اللاعب نواف العقيدي، جراح الظفيري، بتدوينة على موقع التواصل الإجتماعي ((X))، مشيرا إلى أن هناك حلقة مفقودة في تصريح مانشيني.
قرار ذاتي
أكد مانشيني أن الثلاثي هم من قرروا عدم اللعب للمنتخب، وليس هو. وقال ما نصه: ((الفرج في أول معسكر قال لي إنه لا يريد أن يلعب مباريات ودية، والغنام أخبرني بأنه ليس سعيدًا باللعب للمنتخب، والعقيدي ذهب لمدرب الحراس قبل 3 أيام، وقال إنه لو لم يلعب أساسيا فلا يريد البقاء في المعسكر)).
وواصل: ((الغنام والعقيدي طلبا اللعب أساسيين، لكني أنا المدرب وصاحب القرار، وسألنا اللاعبين الثلاثة مرتين أو 3 عما إذا كانوا يرحبون بالانضمام للمنتخب، وكانت الإجابة لا)).
وضع غريب
سُئل مانشيني عن السبب الذي قد يدفع بعض اللاعبين لرفض اللعب مع منتخب بلادهم، فرد بقوله: ((أتفهم رغبة اللاعبين أصحاب الخبرة في اللعب أساسيين مع المنتخب، لكني لا أفهم لماذا يرفض لاعب شاب الانضمام للمنتخب ما دام لا يضمن مكانًا أساسيًا؟!)).
وتابع: ((هذا منتخب بلدك وليس ناديًا اجتماعيًا. أنت تمثل وطنك هنا، وعليك أن تكون سعيدًا. وضع العقيدي غريب، وأواجهه للمرة الأولى في حياتي، لكني أحترم كل المواقف، ولدي لاعبون آخرون في القائمة، وسنجد دائمًا لاعبين يرغبون في تمثيل بلادهم)).
حلقة مفقودة
كتب جراح الظفيري على حسابه الشخصي بمنصة ((X)) تدوينة قال فيها: ((قرأت تصريحات مدرب منتخبنا السعودي السيد مانشيني، وبصفتنا وكلاء الحارس نواف العقيدي فإننا، وقبل كل شيء، نتمنى التوفيق لمنتخبنا السعودي في مشواره في البطولة، الذي سيبدأ غدا بإذن الله، فالمنتخب يستحق من الجميع الدعم والمؤازرة في هذا الوقت المهم. أما عن تصريحات المدرب، فإننا نؤكد أننا نحترم قرارت السيد مانشيني الفنية، ولكن تصريحاته التي خرجت للإعلام لم تكن روايتها مكتملة، وفيها حلقة مفقودة، وسيتم إيضاح ذلك في بيان رسمي لاحقا)).
مطالبات بالتحقيق
طالب عدد كبير من المغردين والجماهير السعودية بفتح تحقيق شامل مع إدارة المنتخب والمدرب واللاعبين الثلاثة، لمعرفة الحقيقة والحلقة المفقودة التي كان يجب ألا تظهر للسطح قبل المحفل القاري، وقبل بداية أول مباراة للصقور في البطولة الآسيوية.
-مانشيني أكد أن سلمان الفرج رفض المشاركة في المباريات الودية
-المدرب بيّن أن سلطان الغنام ونواف العقيدي طالبا بالمشاركة أساسيين
-الإيطالي استغرب تصرف اللاعبين وأكد أنه لم يمر عليه مثله
-الظفيري يؤكد أن تصريحات المدرب غير مكتملة
-مطالبات جماهيرية بالتحقيق وإظهار الحلقة المفقودة

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