أخضر الأحلام في وجه تطور عمان

(MENAFN
- Al Watan) يطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لبدء مشواره في كأس آسيا، التي تدور رحاها حاليا في قطر، بقوة، وأن يؤكد أنه قادر على المنافسة على اللقب، وأن الكرة السعودية لا تقف على اسم معين أو لاعب معين، وأن الجيل الشاب الحالي للأخضر قادر على إعادة الأمجاد السعودية في البطولة القارية، وذلك عندما يواجه نظيره منتخب عمان على ملعب إستاد خليفة الدولي، في ختام منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة، التي تنطلق مبارياتها اليوم أيضا بمواجهة تايلاند وقيرغيزستان على ملعب إستاد عبدالله بن
أسماء واعدة
يخوض الأخضر المواجهة بأسماء واعدة، مطعمة ببعض الأسماء الخبيرة، وتم تجهيزهم للمحفل القاري بمعسكر تحضيري في منتجع سيلين بقطر، خاضوا خلاله 3 مواجهات ودية، كسبوا منها مواجهتين أمام لبنان 1/صفر وهونغ كونغ 2 / صفر، وتعادلوا سلبيا مع فلسطين، ويأمل أن يضرب الأخضر بقوة من البداية، ولا سيما أنه يواجه ندا صعبا وقويا، أى وهو المنتخب العماني الصعب والمتطور.
طموح كبير
في المقابل، يسعى الأحمر العماني إلى عبور محطة الأخضر، الذي يعتبر المرشح الأول لتصدر المجموعة. واستعد المنتخب العماني للبطولة بمعسكرات عدة، وخاض العديد من المباريات الودية.
جاهزون للمهمة
أكد مهاجم المنتخب صالح الشهري أن اللاعب إذا مثّل المنتخب فيسعى لأن يعطي أقصى ما عنده، مشيرا إلى أنه تحت رأي المدرب، وأنه وزملاءه المهاجمين يسعون لخدمة الأخضر، وتسجيل أكبر عدد من الأهداف، سواء شارك أساسيا أو بديلا.
سالم وحيدا
أدخل زوار بيت الصقر السعودي، الذي يقيمه الاتحاد السعودي في حي كاتارا بالدوحة، اسم سالم الدوسري وحيدا من جيله في تشكيلتهم التاريخية للأخضر، التي تصدر أعلى نسب التصويت فيها يوسف الثنيان، حيث اختاره 76 % من المصوتين، ليكون ضمن لاعبي الوسط في التشكيلة التي وضعه المنظمون فيها ضمن خطة غريبة هي 3-4-3، وبعده جاء ماجد عبدالله الذي حصل على أصوات 73 %، ثم محمد الدعيع 71 %. وضمت التشكيلة 7 هلاليين واتحاديين وأهلاويا ونصراويا وحيد، وهو ماجد عبدالله. وجاءت التشكيلة، على الرغم من أن غالبية المصوتين فيها دون الثلاثين من أعمارهم، منحازة للجيل السابق من لاعبي الأخضر، حتى أن المصوتين لم يدخلوا أحدا من المهاجمين الحاليين في التشكيلة.
- الأخضر يواجه عمان بتشكيلة شابة ومنتخب جديد
- غالبية اللاعبين السعوديين يشاركون للمرة الأولى قاريا
- الصقور استعدوا للمحفل القاري بمعسكر في قطر
- البداية الجيدة تفتح الآفاق أمام تصدر المجموعة
-منتخب عمان أقام عدة معسكرات وخاض عدة مباريات ودية
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