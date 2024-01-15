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أخضر الأحلام في وجه تطور عمان

1/15/2024 9:50:43 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لبدء مشواره في كأس آسيا، التي تدور رحاها حاليا في قطر، بقوة، وأن يؤكد أنه قادر على المنافسة على اللقب، وأن الكرة السعودية لا تقف على اسم معين أو لاعب معين، وأن الجيل الشاب الحالي للأخضر قادر على إعادة الأمجاد السعودية في البطولة القارية، وذلك عندما يواجه نظيره منتخب عمان على ملعب إستاد خليفة الدولي، في ختام منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة، التي تنطلق مبارياتها اليوم أيضا بمواجهة تايلاند وقيرغيزستان على ملعب إستاد عبدالله بن

أسماء واعدة
يخوض الأخضر المواجهة بأسماء واعدة، مطعمة ببعض الأسماء الخبيرة، وتم تجهيزهم للمحفل القاري بمعسكر تحضيري في منتجع سيلين بقطر، خاضوا خلاله 3 مواجهات ودية، كسبوا منها مواجهتين أمام لبنان 1/صفر وهونغ كونغ 2 / صفر، وتعادلوا سلبيا مع فلسطين، ويأمل أن يضرب الأخضر بقوة من البداية، ولا سيما أنه يواجه ندا صعبا وقويا، أى وهو المنتخب العماني الصعب والمتطور.
طموح كبير
في المقابل، يسعى الأحمر العماني إلى عبور محطة الأخضر، الذي يعتبر المرشح الأول لتصدر المجموعة. واستعد المنتخب العماني للبطولة بمعسكرات عدة، وخاض العديد من المباريات الودية.
جاهزون للمهمة
أكد مهاجم المنتخب صالح الشهري أن اللاعب إذا مثّل المنتخب فيسعى لأن يعطي أقصى ما عنده، مشيرا إلى أنه تحت رأي المدرب، وأنه وزملاءه المهاجمين يسعون لخدمة الأخضر، وتسجيل أكبر عدد من الأهداف، سواء شارك أساسيا أو بديلا.
سالم وحيدا
أدخل زوار بيت الصقر السعودي، الذي يقيمه الاتحاد السعودي في حي كاتارا بالدوحة، اسم سالم الدوسري وحيدا من جيله في تشكيلتهم التاريخية للأخضر، التي تصدر أعلى نسب التصويت فيها يوسف الثنيان، حيث اختاره 76 % من المصوتين، ليكون ضمن لاعبي الوسط في التشكيلة التي وضعه المنظمون فيها ضمن خطة غريبة هي 3-4-3، وبعده جاء ماجد عبدالله الذي حصل على أصوات 73 %، ثم محمد الدعيع 71 %. وضمت التشكيلة 7 هلاليين واتحاديين وأهلاويا ونصراويا وحيد، وهو ماجد عبدالله. وجاءت التشكيلة، على الرغم من أن غالبية المصوتين فيها دون الثلاثين من أعمارهم، منحازة للجيل السابق من لاعبي الأخضر، حتى أن المصوتين لم يدخلوا أحدا من المهاجمين الحاليين في التشكيلة.
- الأخضر يواجه عمان بتشكيلة شابة ومنتخب جديد
- غالبية اللاعبين السعوديين يشاركون للمرة الأولى قاريا
- الصقور استعدوا للمحفل القاري بمعسكر في قطر
- البداية الجيدة تفتح الآفاق أمام تصدر المجموعة
-منتخب عمان أقام عدة معسكرات وخاض عدة مباريات ودية

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