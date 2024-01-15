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تحفة جديدة باسم الملهم

1/15/2024 9:50:42 PM
(MENAFN- Al Watan) سيكون إستاد الأمير محمد بن سلمان بالقدية، الذي أعلنت عنه شركة القدية للاستثمار، أحدث الملاعب السعودية، وواحدًا من أبرز الملاعب في العالم، لا سيما وأنه سيزود بتقنيات وإمكانات غير مسبوقة تجعله متعدد الاستخدامات، وقادرًا على استضافة أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية والثقافية في المملكة، كما أنه سيكون واحدًا من الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2034، كما أنه الإستاد الخاص بناديي الهلال والنصر.
تصميم استثنائي
سيبنى إستاد الأمير محمد بن سلمان في قلب القدية، على بعد 40 دقيقة فقط من العاصمة الرياض، وبالتحديد على إحدى قمم جبل طويق بارتفاع 200 متر، وسيسهم الإستاد في تعزيز فلسفة القدية المتمثلة في قوة اللعب، ومن المتوقع أن يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، من خلال تصميمه الاستثنائي ومميزاته التقنية الفريدة، التي ستجعل المشجع يشعر وكأنه في قلب الحدث. ويأتي الإعلان عن إنشاء الإستاد بعد أسابيع قليلة من إعلان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية، والتي ستصبح في المستقبل القريب المدينة الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة، ما سينعكس إيجابيًا على اقتصاد المملكة ومكانتها دوليًا، وتعزيز إستراتيجية مدينة الرياض والإسهام في نمو اقتصادها وتحسين جودة الحياة بها لتصبح واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.
محطة مهمة
يمثل المشروع الجديد محطة مهمة في مسيرة تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ سيسهم في تعزيز السياحة وإتاحة آلاف فرص العمل والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة عدد الزيارات المتوقعة سنويًا إلى المملكة بمعدل 1.8 مليون زيارة من خلال جذب عشاق رياضة كرة القدم، و6 ملايين زيارة من المهتمين في الأنشطة الأخرى غير مباريات كرة القدم.
وجهة رائدة
بين العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، عبدالله الداود، أن الشركة تطمح لأن تصبح القدية وجهة رائدة عالميًا في المشهد الرياضي والترفيهي والثقافي، مؤكدًا أن إستاد الأمير محمد بن سلمان سيمثل أيقونة فائقة الجمال للمدينة بفضل موقعه الرائع على جبل طويق وإطلالته على المدينة الجديدة، فضلاً عن تصميمه العالمي والتقنية المتقدمة التي يتمتع بها، ما يهيئه لاستضافة فعاليات ومسابقات ترفيهية ورياضية عالمية المستوى.
سيصبح الإستاد، الملعب الحاضن لناديي النصر والهلال، وسيستضيف عدة مسابقات كروية محلية وعالمية كبرى، كما أنه واحد من المواقع المقترحة لاستضافة مباريات كأس العالم 2034.
أغراض متعددة
التصميم المبتكر للإستاد سيسمح باستخدامه في أغراض متعددة، حيث يمكن تحويل أرضيته بالكامل في غضون ساعات إلى ساحة مهيأة لإقامة مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية مثل مسابقات الرجبي والملاكمة والفنون القتالية المختلطة وبطولات الرياضات الإلكترونية والمعارض والحفلات الموسيقية الكبرى.
ومن بين التقنيات الفريدة من نوعها، الأرضية والسقف والحائط العلوي القابلة للطي والسحب، والتي تتيح فتح أحد جوانبه لتوفر إطلالة ساحرة للجزء السفلي من المدينة، الذي يضم وجهات رائدة مثل 6 فلاجز مدينة القدية، ومنتزه الألعاب المائية.
عدد قياسي
سيتم تغطية الإطار الخارجي للإستاد وبعض جدرانه الداخلية وسقفه بعدد قياسي من شاشات العرض يبلغ طولها 1.5 كيلو متر، لتقدم تجربة غامرة ومثيرة للزوار. ومن التقنيات اللافتة أيضًا التي سيزود بها الإستاد الجديد، تقنية تحكم مناخي متطورة، ستسمح بإقامة الفعاليات والمسابقات فيه على مدار العام دون استهلاك معدلات كبيرة من الطاقة، وذلك من خلال إنشاء بحيرة تبريد صديقة للبيئة تحت الإستاد مباشرةً، بحيث تضخ مياه الأمطار التي تُجمع من الإستاد والمنطقة المحيطة به إلى حائط ثلجي، ما يؤدي إلى تبريد الهواء الداخل إلى نظام التكييف المركزي فيه.
-40 دقيقة مدة الوصول من الرياض للقدية.
-إستاد الأمير محمد بن سلمان سيكون فريدًا من نوعه.
-الإستاد سيقام على إحدى قمم جبل طويق بارتفاع 200 متر.
-تصميم مبتكر للإستاد يسمح باستخدامه في أغراض متعددة.
-45 ألف مقعد السعة الجماهيرية للإستاد.
-الإستاد الأول من نوعه عالميًا الذي يحتوي على جدران وسقف ونوافذ متحركة.
-الإستاد سيزود بتقنية تحكم مناخي متطورة.
-الملعب الجديد سيزود بعدد قياس من شاشات العرض.
-يمكن تحويل أرضيته بالكامل في غضون ساعات إلى ساحة لإقامة الفعاليات.
-50 ألف كلم مربع مخصصة للمحلات التجارية والمطاعم والمناطق الترفيهية.
-الملعب ضمن المواقع المرشحة لاستضافة مونديال 2034.
-الملعب الجديد سيحتضن منافسات رياضية عالمية ومحلية.
-الإستاد سيحتضن مباريات ناديي الهلال والنصر المحلية والخارجية.

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