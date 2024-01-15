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وكالات أممية تحذر من عرقلة مساعدات غزة

1/15/2024 9:50:42 PM
(MENAFN- Al Watan) مع توثيق وزارة الصحة الفلسطينية، في تقرير لها، عدد الشهداء من الأطفال والنساء في غزة الذين بلغ عددهم 17800، حذر رؤساء ثلاث وكالات رئيسية تابعة للأمم المتحدة من أن غزة بحاجة ماسة إلى مزيد من المساعدات، وإلا فإن سكانها اليائسين سيعانون المجاعة والمرض على نطاق واسع.
وقالوا إن تسليم المساعدات يتعرقل بسبب فتح عدد قليل للغاية من المعابر الحدودية، وبطء عملية فحص الشاحنات والبضائع المتجهة إلى غزة، واستمرار القتال في جميع أنحاء القطاع، وكل ذلك تلعب إسرائيل فيه دورا حاسما. كما أفادت السلطات في القطاع بأن عدد القتلى في الحرب بين إسرائيل وحماس قد تجاوز 24000. دمار هائل
وأدت الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس في غزة إلى دمار غير مسبوق في القطاع الساحلي الصغير، وأثارت كارثة إنسانية أدت إلى نزوح معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ودفعت أكثر من ربعهم إلى النزوح المجاعة بحسب الأمم المتحدة.
وقال برنامج الأغذية العالمي و((يونيسف)) ومنظمة الصحة العالمية إنه يجب فتح طرق دخول جديدة إلى غزة، ويجب السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول كل يوم، ويجب السماح لعمال الإغاثة وأولئك الذين يطلبون المساعدة بالتنقل بأمان.
وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: ((الناس في غزة يواجهون خطر الموت من الجوع على بُعد أميال قليلة من الشاحنات المملوءة بالأغذية. كل ساعة ضائعة تعرض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر)).
المزيد من العمال
وقال موشيه تيترو، المسؤول في COGAT، وهي هيئة عسكرية إسرائيلية مسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية، الأسبوع الماضي، إن تسليم المساعدات سيكون أكثر بساطة إذا قدمت الأمم المتحدة المزيد من العمال، لتلقي الإمدادات وتعبئتها. وأضاف أن هناك حاجة لمزيد من الشاحنات لنقل المساعدات إلى إسرائيل، لإجراء فحوص أمنية، وأن هناك حاجة لتمديد ساعات العمل عند معبر رفح بين غزة

ارتفاع عدد القتلى
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن جثث 132 شخصا قتلوا في الغارات الإسرائيلية تم نقلها إلى مستشفيات غزة خلال اليوم الماضي، ما يرفع عدد القتلى منذ بداية الحرب إلى 24100.
وأوضحت الوزارة أن ثلثي القتلى في الحرب كانوا من النساء والأطفال.
بينما ذكر الجيش الإسرائيلى أن قواته وطائراته استهدفت مسلحين في مدينة خان يونس، ثاني أكبر مدن البلاد، وهي محور الهجوم البري الحالي، وكذلك في شمال غزة، حيث يقول الجيش الإسرائيلي إنه يواصل توسيع سيطرته.

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