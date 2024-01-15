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التحرش الحوثي بالسفن مستمر

1/15/2024 9:50:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تعكر صفو الشحن العالمي بسبب هجوم قام به المتمردون الحوثيون عبر صاروخ كروز مضاد للسفن باتجاه مدمرة أمريكية في البحر الأحمر لكن طائرة مقاتلة أمريكية أسقطته ويمثل أول حريق تعترف به الولايات المتحدة من قبل الحوثيين منذ أن بدأت أمريكا والدول المتحالفة معها ضربات بعد أسابيع من الهجمات على الشحن في البحر الأحمر.
واستهدف الحوثيون هذا الممر الحيوي الذي يربط شحنات الطاقة والبضائع في آسيا والشرق الأوسط بقناة السويس ومنها إلى أوروبا وهي هجمات تهدد بتوسيع هذا الصراع إلى حريق إقليمي.
ولم يكن من الواضح على الفور ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على الهجوم الأخير، على الرغم من أن الرئيس جو بايدن قال إنه ((لن يتردد في توجيه مزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية حسب الضرورة)).
بلا إصابات
وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان، إن نيران الحوثيين اتجهت ناحية المدمرة الأمريكية ((يو إس إس لابون))، وهي مدمرة من طراز أرلي بيرك تعمل في الروافد الجنوبية للبحر الأحمر.
وقالت الولايات المتحدة، إن الصاروخ جاء من منطقة قريبة من الحديدة، وهي مدينة ساحلية على البحر الأحمر يسيطر عليها الحوثيون منذ فترة طويلة.
وأضافت القيادة المركزية: ((تم إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن من مناطق الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن باتجاه السفينة يو إس إس لابون)). ((ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار)).
هجمات أمريكا
وأصاب اليوم الأول من الضربات التي قادتها الولايات المتحدة، الجمعة، 28 موقعًا وضربت أكثر من 60 هدفًا بصواريخ كروز وقنابل أطلقتها طائرات مقاتلة وسفن حربية وغواصة. وقالت الولايات المتحدة إن المواقع التي تعرضت للقصف شملت مستودعات أسلحة ورادارات ومراكز قيادة، بما في ذلك المناطق الجبلية النائية.
ولم يعترف الحوثيون بعد بمدى خطورة الأضرار الناجمة عن الضربات التي قالوا إنها أسفرت عن مقتل خمسة من قواتهم وإصابة ستة آخرين. وأعقبت القوات الأمريكية غارة السبت على موقع رادار تابع للحوثيين.
حركة الشحن
وتباطأت حركة الشحن عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات. من جانبهم، زعم الحوثيون، دون تقديم أدلة، أن الولايات المتحدة ضربت موقعًا بالقرب من الحديدة، الأحد، في نفس الوقت تقريبًا الذي أطلقت فيه صواريخ كروز. ولم يعترف الأمريكيون والمملكة المتحدة بتنفيذ أي ضربة – مما يشير إلى أن الانفجار ربما كان بسبب صاروخ حوثي خطأ.
ومنذ نوفمبر استهدف المتمردون بشكل متكرر السفن في البحر الأحمر، قائلين إنهم ينتقمون من الهجوم الإسرائيلي في غزة ضد حماس. لكنهم استهدفوا في كثير من الأحيان السفن التي لها روابط هشة أو ليس لها روابط واضحة مع إسرائيل، مما يعرض الشحن البحري في طريق رئيسي للتجارة العالمية للخطر.

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