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تربة السيد خدعة لنهب مزارع صعدة

1/15/2024 9:50:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تسعى ميليشيا الحوثي بشكل مستمر وبإصرار كبير لاحتلال كافة المزارع اليمنية، وتخترع لنهبها مسميات تختلف في كل مرة قناديل وزنابيل وسادة وعبيد، لذا ظهر مسمى تربة السيد لنهب المزارع حيث يقومون بتقديس تراب الأراضي التي يرون أنها ملك لسيدهم، ليجعلوا منها خدعة يقع في مصيدتها السذج، من خلال مشروعهم الجديد، ومن خلاله يستطيعون انتزاع مزارع المواطنين في صعدة كخطوة أولية لباقي أراضي اليمن ويتم تسجيلها لما يسمى وكالة الزراعة.
وفرض مبالغ مالية يجب أن يدفعها المزارعون لتربة السيد.
فرض العقوبات
وضفرض الحوثيون عقوبات على كافة المزارعين لدفع مبلغ سموه رمزيا لزراعة المزارع باعتبار تربتها أرضاً وتربة السيد زعيمهم، وهي حيلة جديدة من حيل الحوثيين العبثية وانتهاكاتهم الإجرامية، وبين مصدر يمني أن عملية احتلال الحوثيين للمزارع اليمنية تبدأ من محافظة صعدة خطوة خطوة مقاسمة في المحاصيل، وغرامات للمخالفين، ونسبة الدعم للمجهود الحربي، وبعد ذلك تربة السيد، وكل تلك الافتعالات هي اعتداءات على حقوق الناس ونزعها بالقوة واغتصابها، وهو أمر مخالف لكل التزيلات التشريعية والقوانين، ويتطلب من الشعب وقفة صارمة صادقة لمواجهة الطوفان الإجرامي، وعدم انتظار ما يسمى هيئات ومنظمات حقوقية وإنسانية، لأنها من تشرعن وتمهد وتدعم الحوثيين لهذه الأعمال الإجرامية ضد الإنسان والأرض.
متابعة المحاصيل
وقفت لجنة متابعة المحاصيل الزراعية، أول من أمس، على عدد من المزارع في محافظة صعدة، وسط غضب الأهالي من تلك اللجنة واشتراطاتها الظالمة للمواطنين، وتأتي هذه اللجنة لرفض إتاوات وغرامات لصالح لجنة رزق ربكم الحوثي التي اعتمدها الحوثيون قبل بضعة أشهر، وقال مصدر زراعي من أهالي صعدة: الأهالي في محافظة صعدة يعتمدون اعتمادا كليا على الزراعة باعتبارها مصدر الرزق الوحيد للناس ولكن اليوم أصبحت كل محاصيل تذهب لغيرنا، حيث فرض الحوثيون قبل قرابة نصف سنة اشتراطات متعددة منها فرض نصف المحاصيل لصالح ما يسمى المجهود الحربي إما بتسليمها للمديرية مباشرة أو تسليم ثمنها نقدا، وكثير من المزارعين توقفوا عن زراعة مزارعهم حينها لهذا السبب، ولكن الحوثيين رفضوا وهددوا من يتوقف عن زراعة مزارعه بعقوبات تصل إلى سحب الأراضي وتسجيلها لوكالة الزراعة، وعاد البعض لزراعة مزارعهم على مضض، وأضاف المصدر اليوم فرض الحوثيون مبالغ مالية على ما يسمى تربة السيد، نظرا لأن هذه الفترة هي فترة الزراعة لكثير من المحاصيل.
خطة الحوثي لنهب الأراضي:
مقاسمة المزارعين في المحاصيل الزراعية
وضع غرامات للمخالفين
فرض نسبة الدعم للمجهود الحربي على المزارع
دفع مبالغ مالية على تربة السيد
نزع الأراضي الزراعية من أصحابها لصالح وكالة الزراعة

MENAFN15012024000089011017ID1107724125

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