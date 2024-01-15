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صحفيو مكة يزورون أكبر مجمع فندقي وأطول برج سكني بالعالم

1/15/2024 9:50:41 PM
(MENAFN- Al Watan) زار وفد هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة أكبر مجمع فندقي وأطول برج سكني بالعالم "أبراج الساعة"، الذي يتضمن أكثر من 10 آلاف غرفة معظمها بإطلالات بانورامية على الكعبة المشرفة
جاء ذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة بمشاركة مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة فهد بن عبد العزيز الإحيوي وممثل محافظة جدة بفرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة محمد بن صديق العواجي ونائب المشرف على لجنة الشراكة المجتمعية عبد الله بن دحيم الدهاس وعضو فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة خالد بن مسمار الزهراني.
وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بالأبراج فادي الذهبي للوفد بأن الأبراج ملاصقة لساحة الحرم المكي الشريف من جهة باب الملك عبد العزيز.
وتشمل 7 أبراج فاخرة وتحوي على 7 فنادق بخدمات متكاملة ومركز تجاري من 7 طوابق به اكثر من 650 معرضا، مشيرا الى أن حجم أرض أبراج الساعة تبلغ مليونا وخمسمائة وخمسين مترا مربعا وفي الابراج 405 مصاعد وتستطيع رؤية الابراج من مسافة 35 كيلو خارج مكة ليكون أعلى برجا سكنيا بالعالم.
إلى ذلك، تطرق مدير عام إدارة العلاقات العامة والإتصال المؤسسي بابراج الساعة سعيد الزهراني للوفد بأن أبراج الساعة شاركت كراع بلاتيني في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة وذلك انطلاقآ من دورها بالمساهمة باثراء تجربة الحاج والمعتمر والزائر أحد أهم وأبرز البرامج المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 (برنامج خدمة ضيوف الرحمن) لتنعكس بذلك الصورة المشرفة والحضارية للمملكة العربية السعودية على الوجه المطلوب المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن.
وأكد الزهراني للوفد بأن هذه المشاركة تأتي لتحقيق التكامل للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، في أجواء مفعمة بالروحانية والطمأنينة، لتصبح تأدية مناسك الحج والعمرة تجربة إيمانية تحولية فريدة من نوعها من الفكرة إلى الذكرى الثرية في بيئة تتميز وتنفرد بجودة الخدمات في ابراج الساعة للحاج والمعتمر والزائر بما فيها الأنشطة الثقافية والعلمية المختلفة التي يشارك بها ضيوف الرحمن.
وأشار الزهراني الى أن أبراج الساعة (أيقونة المعمار الإسلامي) بفنادقه السبعة ومركزه التجاري، يعمل بطاقة تشغيلية متكاملة طوال الأربع والعشرين ساعة وذلك لضمان جودة الخدمة المقدمة لضيوف أبراج الساعة، حيث تستقبل ابراج الساعة سنويآ حوالي 20 مليون زائر .

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